  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

تمجید رسانۀ محلی از استقبال مردم پیتربوروی انگلیس از رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن»

۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۶:۵۶
کد خبر: 1738081
تمجید رسانۀ محلی از استقبال مردم پیتربوروی انگلیس از رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن»

رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن» در شهر پیتربوروی انگلیس با مشارکت تمامی مساجد شهر و حضور بیش از ۱۰۰ بازدیدکننده غیرمسلمان برگزار شد؛ شخصیت‌های برجسته محلی از جمله رئیس پلیس جدید، نماینده پارلمان و اعضای شورای شهر نیز در این رویداد حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن» در شهر پیتربوروی انگلیس با استقبال گسترده برگزار شد و تمامی مساجد این شهر در این ابتکار ملی مشارکت داشتند. هدف این برنامه، تشویق غیرمسلمانان به بازدید از مساجد و آشنایی بیشتر با اسلام و جامعه مسلمانان بود.

عبدالچودری، رئیس شورای مشترک مساجد پیتربورو، اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ نفر از غیرمسلمانان از مساجد بازدید کردند و پرسش‌هایی درباره مسجد، اسلام و جوامع مسلمان مطرح نمودند. غرفه‌هایی شامل منابع و کتابچه‌های آشنایی با اسلام و پیامبر اسلام(ص) نیز برپا شده بود.

وی افزود: در میان بازدیدکنندگان، شخصیت‌های برجسته‌ای همچون رئیس جدید پلیس شهرستان کمبریج‌شایر، نماینده پارلمان، معاون رئیس کلیسای جامع، مدیران مدارس، اعضای شورای شهر و دیگر چهره‌های محلی حضور داشتند.

عبدالچودری هدف از برگزاری این برنامه را رفع سوءتفاهم‌ها و تصورات نادرستی دانست که گاه در اثر تبلیغات غیردرست درباره اسلام و مسلمانان شکل می‌گیرد و تأکید کرد که این‌گونه رویدادها نقش مهمی در گفت‌وگوی بین‌فرهنگی دارند.

.........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha