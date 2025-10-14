تمجید رسانۀ محلی از استقبال مردم پیتربوروی انگلیس از رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد ملی «از مسجد من بازدید کن» در شهر پیتربوروی انگلیس با استقبال گسترده برگزار شد و تمامی مساجد این شهر در این ابتکار ملی مشارکت داشتند. هدف این برنامه، تشویق غیرمسلمانان به بازدید از مساجد و آشنایی بیشتر با اسلام و جامعه مسلمانان بود.
عبدالچودری، رئیس شورای مشترک مساجد پیتربورو، اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ نفر از غیرمسلمانان از مساجد بازدید کردند و پرسشهایی درباره مسجد، اسلام و جوامع مسلمان مطرح نمودند. غرفههایی شامل منابع و کتابچههای آشنایی با اسلام و پیامبر اسلام(ص) نیز برپا شده بود.
وی افزود: در میان بازدیدکنندگان، شخصیتهای برجستهای همچون رئیس جدید پلیس شهرستان کمبریجشایر، نماینده پارلمان، معاون رئیس کلیسای جامع، مدیران مدارس، اعضای شورای شهر و دیگر چهرههای محلی حضور داشتند.
عبدالچودری هدف از برگزاری این برنامه را رفع سوءتفاهمها و تصورات نادرستی دانست که گاه در اثر تبلیغات غیردرست درباره اسلام و مسلمانان شکل میگیرد و تأکید کرد که اینگونه رویدادها نقش مهمی در گفتوگوی بینفرهنگی دارند.
