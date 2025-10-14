به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نهادهای وابسته به دولت سوریه در شهر بانیاس، اقدام به صدور تصمیمات «انتقال جمعی و تبعیضآمیز» برای بیش از ۱۰۸ معلم کردهاند که اکثریت این افراد از اعضای جامعه علوی هستند.
بر اساس گزارش این نهاد، معلمان از روستاهای اطراف بانیاس به مدارسی با حساسیتهای بالای امنیتی و طایفهای مانند البیضا، بساتین الأسد، رأس النبع، قلعه المرقب و العدیمه منتقل شدهاند. برخی از این مناطق، بهویژه قلعه المرقب، بهعنوان یکی از کانونهای تنش امنیتی در سواحل سوریه شناخته میشوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که اگرچه نهادهای رسمی تلاش کردهاند این تصمیمات را در قالبی اداری و سازمانی جلوه دهند، اما منابع محلی و برخی از اعضای بدنه آموزشی معتقدند این اقدامات دارای ابعاد طایفهای پنهان است و در راستای سیاستی هدفمند برای تضعیف نفوذ جامعه علوی در ساختار آموزشی و اداری سواحل سوریه صورت گرفته است. این سیاست از طریق انتقال کادرهای بومی به محیطهایی ناپایدار یا ناسازگار اجتماعی دنبال میشود.
این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرد که شکایاتی از سوی برخی معلمان آسیبدیده دریافت کرده که این تصمیمات را نوعی فشار غیرمستقیم و بخشی از روند گستردهتری از تهدید، حذف، ربایش و بازداشت در ماههای اخیر توصیف کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه ضمن ابراز نگرانی شدید از این روند، استفاده از معلمان بهعنوان ابزار در منازعات قدرت یا تسویهحسابهای طایفهای را نقض آشکار حقوق بشر و اصول بیطرفی نهادهای عمومی دانست.
این نهاد، مسئولیت کامل پیامدهای این سیاستها را متوجه مقامات محلی در بانیاس دانست و هشدار داد که تداوم این رویکرد میتواند به فروپاشی بافت اجتماعی و بروز بحرانهای جدی در منطقه منجر شود، مگر آنکه فوراً از این اقدامات عقبنشینی شود و روند آنچه «تبعیض شغلی سازمانیافته» خوانده شده، متوقف گردد.
