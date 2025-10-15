برگزاری برنامه فرهنگی-آموزشی در مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی، طی برنامهای متنوع، مراسمهای مختلفی از جمله فعالیتهای خانوادگی و ارائه اطلاعات آموزشی درباره جرایم نفرتپراکنی را برگزار کرد. هدف این نشست دوستانه و تعاملی ارتقای آگاهی اجتماعی، ترویج همبستگی و آشنایی عموم با آموزههای اسلامی اعلام شد.
مسئولان مرکز ضمن قدردانی از حضور شرکتکنندگان، تأکید کردند که این گونه برنامهها فرصتی برای تقویت وحدت و همکاری میان مسلمانان و سایر گروههای جامعه فراهم میکند و نقش مهمی در مقابله با نفرتپراکنی و افزایش آگاهی عمومی دارد.
