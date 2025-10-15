  1. صفحه اصلی
برگزاری برنامه فرهنگی-آموزشی در مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی + تصاویر

۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۳
کد خبر: 1738932
مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی با برگزاری برنامه‌ای متنوع شامل فعالیت‌های خانوادگی و نشست‌های آموزشی درباره جرایم نفرت‌پراکنی، تلاش کرد فضایی تعاملی برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی، طی برنامه‌ای متنوع، مراسم‌های مختلفی از جمله فعالیت‌های خانوادگی و ارائه اطلاعات آموزشی درباره جرایم نفرت‌پراکنی را برگزار کرد. هدف این نشست دوستانه و تعاملی ارتقای آگاهی اجتماعی، ترویج همبستگی و آشنایی عموم با آموزه‌های اسلامی اعلام شد.

مسئولان مرکز ضمن قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان، تأکید کردند که این گونه برنامه‌ها فرصتی برای تقویت وحدت و همکاری میان مسلمانان و سایر گروه‌های جامعه فراهم می‌کند و نقش مهمی در مقابله با نفرت‌پراکنی و افزایش آگاهی عمومی دارد.

