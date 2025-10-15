حمله هوایی پاکستان به کابل، ۵ کشته و ۴۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانههای محلی افغانستان، بیمارستان ایمرجنسی کابل اعلام کرده است که تاکنون ۴۰ نفر از مجروحان حمله هوایی پاکستان، شامل زنان و کودکان، به این مرکز درمانی منتقل شدهاند و پنج تن دیگر پیش از رسیدن به بیمارستان جان باختهاند.
این حمله عصر روز چهارشنبه، ۲۳ مهر، در جریان عملیات نظامی ارتش پاکستان علیه گروه تحریک طالبان پاکستانی (تیتیپی) انجام شد. منابع امنیتی تأیید کردهاند که منطقه تایمنی در ناحیه چهارم شهر کابل هدف دستکم دو حمله هوایی قرار گرفته و چند ساختمان، از جمله برج «لولو»، آسیب جدی دیدهاند.
ارتش پاکستان در بیانیهای رسمی مدعی شده است که این عملیات با هدف نابودی مخفیگاههای تیتیپی و با «دقت بالا» علیه «مواضع تأییدشده» انجام شده است.
با این حال، شاهدان عینی گفتهاند که انفجارها در مناطق پرجمعیت رخ داده و صدای چهار انفجار پیاپی باعث وحشت مردم شده است.
منابع محلی احتمال دادهاند که شماری از اعضای طالبان نیز در برخی واحدهای برج هدفگرفتهشده سکونت داشتهاند.
در پی افزایش تنشها، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از توافق دو طرف برای برقراری آتشبس ۴۸ ساعته خبر داد. او گفت این آتشبس به درخواست پاکستان از ساعت ۵:۳۰ عصر چهارشنبه به اجرا درآمده و نیروهای طالبان موظف به رعایت آن شدهاند.
اعلام آتشبس در حالی صورت گرفته که کابل همچنان در شوک انفجارهای اخیر است و نگرانیها از احتمال تکرار حملات هوایی پاکستان ادامه دارد.
