به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های نشان می‌دهد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی مستقیم آمریکا روند نسل‌کشی در غزه را با شدت بی‌سابقه‌ای تشدید کرد. طی این دوره، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه آب و فاضلاب هدف قرار گرفت، ورود غذا و دارو محدود شد و هزاران غیرنظامی به‌ویژه کودکان قربانی شدند. تحلیلگران تأکید می‌کنند مشابه تجربه عراق در دهه ۱۹۹۰ ــ که تحریم‌ها به مرگ حدود ۶۰۰ هزار کودک انجامید ــ این فاجعه نیز کاملا هدفمند و ساختارمند بوده است.

بر اساس گزارش «پروژه هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای تداوم جنگ و حمایت از تل‌آویو هزینه کرده است؛ از این میان بیش از ۲۱ میلیارد دلار مستقیما در قالب کمک نظامی ارائه شده و هم‌زمان حملات به ایران و یمن نیز با هدف تقویت موقعیت اسرائیل صورت گرفته است.

در سطح سیاسی، طرحی در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن، اداره غزه به یک «کمیته تکنوکرات فلسطینی» سپرده خواهد شد که تحت نظارت یک نهاد انتقالی بین‌المللی به نام «شورای صلح» عمل می‌کند. گفته می‌شود ریاست این شورا را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت و چهره‌هایی مانند تونی بلر نیز در آن حضور خواهند داشت؛ طرحی که به‌باور منتقدان، عملا بازتولید نوعی قیمومت استعماری نوین است.

همزمان اشاره می‌شود که تضعیف ساختار مقاومت در منطقه، به‌ویژه پس از تغییر معادلات در سوریه و شکل‌گیری یک ساختار وابسته در آن کشور، زمینه را برای این وضعیت فراهم کرده است. این گزارش در پایان با لحنی انتقادی تأکید می‌کند که با وجود احتمال توقف جنگ، هیچ چشم‌انداز روشنی برای پاسخگویی و عدالت در قبال عاملان این جنایت در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.

