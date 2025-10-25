اختصاص ده میلیون پوند بودجه اضافه برای افزایش امنیت مساجد و مراکز اسلامی بریتانیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، اعلام کرد که به مساجد و مراکز اسلامی سراسر کشور ۱۰ میلیون پوند بودجه امنیتی اضافی اختصاص خواهد یافت تا در برابر جرایم نفرت و حملات محافظت شوند. این بودجه جدید بر بودجه ۲۹.۴ میلیون پوندی امسال برای مساجد، مراکز اسلامی و مدارس دینی مسلمانان افزوده میشود و تعداد بیشتری از اماکن را تحت پوشش قرار میدهد.
بریتانیا در ماههای اخیر شاهد حملات نگرانکننده به مساجد بوده است؛ از جمله مساجد ساوتپورت، هال و سندرلند در جریان ناآرامیهای تابستان گذشته هدف قرار گرفتند. آخرین آمار نشان میدهد که جرایم علیه مسلمانان در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ به میزان ۱۹٪ افزایش یافته و ۴۴٪ از تمام جرایم نفرت مذهبی، علیه مسلمانان رخ داده است. نخستوزیر و وزیر کشور، شبانه محمود، تأکید کردند که این بودجه امنیتی زندگی امن و آرام مسلمانان را تضمین میکند و خشونت علیه هر جامعهای حمله به ارزشهای ملی بریتانیا است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که حزب کارگر پس از حمایت استارمر از اسرائیل در جریان نسلکشی غزه، با نارضایتی فزاینده مسلمانان بریتانیا مواجه شده است. این نارضایتی باعث شد چند نماینده مستقل مسلمان در حوزههای سنتی کارگر در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز شوند و رقابت در سایر حوزهها به شدت نزدیک باشد.
