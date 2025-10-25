به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی اینترنتی دربارهی مهمترین چالشهای فراروی کشور در حوزهی سیاست خارجی و موضوعات مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور، دیدگاههای خود را تشریح کرد. وی با اشاره به مسئلهی حق رأی هموطنان خارج از کشور، تأکید کرد حق طبیعی همهی انسانها در یک نظام مردمسالار، مشارکت در تعیین سرنوشت خود از طریق رأیگیری است. وزارت امور خارجه همواره تلاش کرده است این امکان را برای ایرانیان خارج از کشور در زمان انتخابات ریاست جمهوری فراهم کند.
دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد، متأسفانه برای انتخابات مجلس، به دلیل پیچیدگیهای موجود، هنوز تمهیدی اتخاذ نشده است. ولی در هر دورهی انتخابات ریاست جمهوری، سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران صندوق رأی را ترتیب میدهند و حتی صندوقهای سیار به شهرهای مختلف فرستاده میشود.
اختلال در رأیگیری توسط «کاسبان اپوزیسیون» و تدوین «رأی پستی»
سید عباس عراقچی دو مشکل اصلی بر سر راه مشارکت هموطنان را «دوری راه» و «اهانت و تهدید» از سوی برخی عناصر اطراف محل رأیگیری برشمرد و تأکید کرد این اتفاق در کشورهای اروپایی و غربی بیشتر مشاهده میشود. وی اظهار داشت: این عناصر، که باید آنها را «کاسبان اپوزیسیون» نامید، اقلیتی بددهن هستند که در صدد مصادرهی آبروی اکثریت نجیب ایرانیان خارج از کشور هستند.
وی با ابراز تأسف از اینکه به دلیل همین بیآبروییها تعدادی از ایرانیان آبرومند از صرافت رأی دادن بازمیمانند، از طرحی برای رفع این مشکل پرده برداشت و تصریح کرد: «یک ایدهای مطرح شده است؛ اکنون با نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم تا امکان رأیگیری از طریق پست یا کامپیوتر و فضای مجازی را فراهم کنیم. شورای نگهبان ملاحظاتی در خصوص ایمنی و امنیت رأیگیری دارد که در حال رفع آنها هستیم. امیدواریم تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری این سازوکار آماده شود تا هموطنانی که دور هستند یا ملاحظهی شأن و شخصیت خود را میکنند، بتوانند در آرامش شرکت کنند.».
انسجام ملی پس از مقاومت ۱۲ روزه و سرمایههای ایرانیان خارج از کشور
وزیر امور خارجه با اشاره به گستردهشدن انسجام ملی پس از مقاومت ۱۲ روزه در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی، از عرق ایرانی و ایرانیگری مردم و تعصبی که همیشه به کشور و خاک داشتهاند، سخن گفت.
وی با بیان اینکه «این مقاومت به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد»، افزود: «مردم ما مظلومیت و حقانیت ایران را حس کردند؛ در شرایطی که دولت و حاکمیت معقول و منطقی رفتار میکرد، اهل گفتگو و تعامل بود و در پی اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای بودیم، مورد حمله واقع شدیم. این حس که حاکمیت مسیر درستی را رفته و تلاش خود را برای دیپلماسی و راهحلهای صلحآمیز کرده است، باعث شد این حمایت بیشتر شود.».
وی خاطرنشان کرد که مقام معظم رهبری و رئیس دولت و نیروهای مسلح بر حفظ این سرمایهی اجتماعی و قدردانی از مردمی که پای کار ایستادند، تأکید دارند. به عقیده دیپلمات کشور، آماده بودن برای جنگ، مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است.
در خصوص ایرانیان خارج از کشور، وزیر امور خارجه، سرمایههای کلان آنها را در سه محور اصلی دانست:
۱. سرمایهی مالی: در گذشته به ایرانیان به چشم «قُلک» نگاه میشد.
۲. سرمایهی علمی: موفقیت در مدارج علمی و انتقال نخبگی و تکنولوژی.
۳. سرمایهی سیاسی: ورود به حوزههای سیاسی در کشورهای میزبان (وزیر یا نماینده کنگره شدن) که میتواند در مقابل گرایشات ضدایرانی، صدای مقابلی باشد.
«سامانه پرسمان» و ضمانت امنیتی بازگشت ایرانیان
سید عباس عراقچی در مورد معضل عدم اطمینان خاطر برخی ایرانیان خارج از کشور برای تردد به میهن، قانون جدیدی را تشریح کرد که در مراحل پایانی تصویب است. : «در این قانون، یک سامانه با نام «پرسمان» تشکیل میشود که هر ایرانی با واردکردن مشخصات خود، از وضعیت مشکلدار بودن یا نبودن برای ورود به کشور مطلع میشود. اگر مشکل قانونی مانند بدهی مالیاتی یا شاکی خصوصی نداشته باشد، «تیک سبز» میگیرد.».
وی تأکید کرد پناهندگی جرم نیست و بسیاری از تصورات ایرانیان دربارهی جرم بودن اقداماتشان، صحیح نیست. هدف این قانون، «جرمزدایی از ذهن ایرانیها» است.
وی دربارهی اهمیت «تیک سبز» این سامانه تصریح کرد: «آنی که تیک سبز میگیرد، اگر بیاید داخل کشور و کسی از نیروهای امنیتی، انتظامی یا وزارت اطلاعات با وی برخورد کند، با آن نیرو برخورد میشود و وی مجازات میشود. یعنی قانون صراحتاً آمده است که کسی که این قانون را رعایت نکند، مستنکف از قانون است.».
هژمونی آمریکا در برابر قدرت «نه گفتن» ایران
دیپلمات ارشد کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص ریشهی اصلی اختلاف با آمریکا، بر این عقیده صحه گذاشت که دغدغهی اصلی آمریکا نه مسائل اتمی یا تروریستی، بلکه چالشگری در مقابل هژمونی و سلطهی آمریکایی در منطقهی خاورمیانه است.
وی با تأکید بر اینکه «بمب اتمی ایران، توانایی نه گفتن جلوی قدرتهاست»، افزود:
«تا وقتی که آمریکا خصلت سلطهطلبی دارد و تا وقتی که جمهوری اسلامی خصلت زیر بار سلطه نرفتن دارد، این مشکل بین ما و آمریکا حل نمیشود، اما میتوانیم آن را مدیریت کنیم و هزینهها را کاهش دهیم. ملت ایران به زبان زور، به زبان فشار، به زبان تحریم جواب نمیدهد، ولی به زبان احترام جواب میدهد.».
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربهی برجام و خروج آمریکا از آن، یادآور شد: «هیچ زمینهای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد». وی مذاکرهای که در آن آمریکا ابتدا درخواست قبول توافق دارد و سپس مذاکره را میپذیرد، «دیکته» خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی زیر بار دیکته نمیرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر آمریکاییها آمادگی داشته باشند از موضع برابر، با رویکرد صادقانه، برای رسیدن به یک توافقی که منفعت متقابل داشته باشد (نه منفعت یکطرفه)، بر اساس احترام متقابل، آمادگی مذاکرات جدی و واقعی داشته باشند، ما هیچوقت دیپلماسی را رها نکردیم و رد نمیکنیم.».
........ پایان پیام/
نظر شما