انتقاد تند پژوهشگر پرتغالی از قانون ممنوعیت برقع

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پرتغال، پارلمان این کشور به پیشنهاد حزب راست افراطی «چگا» قانونی را تصویب کرده است که استفاده از برقع در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند. این قانون با توجیه حمایت از حقوق زنان و مسائل امنیتی ارائه شده، اما پژوهشگر علوم دینی این کشور، پائولو مندس پینتو، معتقد است هدف اصلی آن ایجاد «برچسب منفی و انگ‌زنی» علیه جامعه مسلمانان است.

مندس پینتو در گفتگو با خبرگزاری لوژا تأکید کرده است که این قانون در عمل منجر به گسترش اسلام‌هراسی و تصویری منفی از مهاجران در پرتغال خواهد شد، در حالی که تعداد زنانی که برقع می‌پوشند، «بسیار اندک» است. او یادآور شد که پوشش صورت یا برقع نه یک الزام دینی در اسلام، بلکه یک رسم فرهنگی در برخی مناطق جهان است و نمی‌توان آن را به همه مسلمانان نسبت داد.

این پژوهشگر پیشنهاد کرده است به جای تصویب قوانین محدودکننده، رهبران مذهبی و امامان جامعه مسلمانان را در آموزش و ترویج کرامت زنان و شهروندی فعال کرد تا رفتارهای فرهنگی محدودکننده را کاهش دهند. به گفته او، این روش می‌تواند بسیار مؤثرتر از ممنوعیت قانونی باشد و به ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل کمک کند.

