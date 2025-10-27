نخستین کنفرانس سراسری نهادهای اسلامی ژاپن در توکیو برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ روز شنبه اولین کنفرانس تبادل گروهها و نهادهای مسلمان سراسر ژاپن در سالن انجمن مسلمانان این کشور برگزار شد. در این نشست، نمایندگان نهادهای اسلامی از مناطق مختلف ژاپن درباره مسائل مشترکی چون نکات مهم در ساخت مساجد و ضرورت آمادگی در برابر حوادث به گفتوگو پرداختند.
شرکتکنندگان در این نشست بر تقویت همکاری میان انجمنهای اسلامی در سراسر کشور تأکید کردند و آن را گامی مهم برای همافزایی، تبادل تجربه و ارتقای نقش مسلمانان در جامعه ژاپن دانستند.
..........
پایان پیام
نظر شما