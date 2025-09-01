افزایش تبعیض مسکن علیه مسلمانان در اوتارپرادش هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها از ایالت اوتارپرادش هند حاکی از آن است که تبعیض علیه مسلمانان در بازار مسکن به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. در مواردی در مناطق مظفرنگر و بریلی، مسلمانانی که به‌طور کاملا قانونی خانه یا آپارتمانی خریداری کرده‌اند، تحت فشار اعتراضات محلی مجبور به ترک ملک یا فروش آن شده‌اند.

راو ندیم، فعال سیاسی و رئیس حزب «عوام هند»، پس از خرید خانه‌ای از یک فروشنده هندو، با اتهامات بی‌اساس گروه‌های راست‌گرای هندو روبه‌رو شد. وی گفت مخالفان حتی به کارگران ساختمانی حمله کردند و وی در نهایت ناچار شد ملک خود را با ضرر بفروشد.

در بریلی نیز یک زن مسلمان، پس از خرید آپارتمان از یک خانواده هندو با اتهام «جهاد زمین» مواجه شد و تا امروز نتوانسته در خانه‌اش ساکن شود.

در لکهنو، شهری که به همزیستی ادیان شهرت دارد، چندین خانواده مسلمان از جمله سخنگوی ملی حزب سوسیالیست، عباس حیدر، هنگام جست‌وجوی خانه با ردهای مکرر مواجه شدند. کارشناسان حقوقی این روند را بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عاملی برای گتوسازی و افزایش شکاف اجتماعی می‌دانند.

به گفته تحلیلگران این روند انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و زمینه تشدید تنش‌های فرقه‌ای در هند را فراهم می‌کند.

