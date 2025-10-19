به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، اعلام کرد توافقی که میان کابل و اسلام‌آباد در دوحه به دست آمده، بر تعهد دو کشور به صلح، حسن هم‌جواری و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید دارد.

مجاهد توضیح داد که این توافق شامل آتش‌بس فراگیر بین دو طرف است و در آن آمده که هیچ‌یک از کشورها از گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان دست به حمله می‌زنند، حمایت نخواهد کرد. همچنین دو طرف متعهد شدند که نیروهای امنیتی، غیرنظامیان یا تأسیسات یکدیگر را هدف قرار ندهند.

افغانستان و پاکستان پس از یک هفته درگیری مرزی شدید در جریان مذاکراتی در دوحه به آتش‌بس فوری دست یافتند.

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در شبکه X اعلام کرد که توافق نهایی برای آتش‌بس حاصل شده و دو کشور در ۲۵ اکتبر در استانبول دوباره دیدار خواهند کرد تا مسائل جزئی‌تر را مورد بحث قرار دهند.

وزارت امور خارجه قطر که همراه با ترکیه در این مذاکرات میانجی‌گری کرد، تأکید نمود هدف از نشست‌های پیگیری، تضمین تداوم آتش‌بس و اطمینان از اجرای قابل اعتماد آن است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، این توافق شامل ایجاد یک سازوکار نظارتی با حضور کشورهای میانجی برای پایش اجرای مفاد آتش‌بس است. طرفین از نقش قطر و ترکیه در تسهیل این روند قدردانی کردند.

