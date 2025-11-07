به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخستوزیر لبنان در واکنش به نامه سرگشاده دیروز حزبالله اعلام کرد که تصمیم درباره جنگ و صلح تنها در اختیار دولت است و هیچکس جز آن حق اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.
سلام در جریان همایش فناوری و هوش مصنوعی لبنان گفت: امروز، تصمیم جنگ و صلح تصمیمی است که دولت آن را بازپس گرفته و این موضوع بهروشنی در بیانیه سیاستی دولت ما آمده است؛ همان بیانیهای که بر اساس آن رأی اعتماد گرفتیم.
وی افزود: ما گفتیم که دولت کنونی تصمیم جنگ و صلح را به دست خود بازگردانده است و هیچکس جز دولت در این باره حق اظهارنظر ندارد.
نخستوزیر لبنان همچنین بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و افزود: افزایش تنش اسرائیل بسیار خطرناک است و ما در حال تلاش — و ادامه تلاش — برای جلب بیشترین حمایت سیاسی و دیپلماتیک عربی و بینالمللی هستیم تا به این تنش پایان دهیم، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از سرزمینمان را تضمین کنیم، عملیات خصمانه را متوقف سازیم و اسیران را آزاد کنیم.
در همین حال، ارتش اشغالگر اسرائیل روز گذشته حملاتی را به چند منطقه در جنوب لبنان انجام داد و منازل مسکونی در مناطق طیردبا، عیتا الجبل، الطیبة و زوطر الشرقیة را هدف قرار داد. همچنین ساختمانی در کفردونین را بمباران کرد که تنها چند ده متر از مقر ارتش لبنان فاصله داشت.
روز گذشته، حزبالله در نامهای سرگشاده خطاب به جوزف عون رئیسجمهور، نبیه بری رئیس پارلمان و نواف سلام نخستوزیر، تأکید کرد که حق مشروع خود در مقاومت در برابر اشغال و تجاوز و دفاع از کشور در کنار ارتش و ملت لبنان را محفوظ میداند.
در این نامه آمده بود: دفاع از لبنان نه تصمیم جنگ و صلح، بلکه حقی مشروع و وظیفهای ملی در برابر دشمنی است که جنگ را تحمیل میکند و به تجاوز خود ادامه میدهد.
