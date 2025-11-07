به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز جمعه اعلام کرد که اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت زمانبر است و این روند به صورت مرحلهای دنبال میشود. وی افزود: مرحله نخست این برنامه سه ماه به طول میانجامد و تمرکز آن بر تحقق انحصار سلاح در مناطق جنوب و شمال رود لیتانی است.
به گفته نخستوزیر لبنان، در شمال رود لیتانی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و تمامی فعالیتهای مرتبط با انتقال یا استفاده از سلاح در این منطقه تحت کنترل دولت قرار گرفته است.
ثبات، پیشنیاز توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری
سلام با تأکید بر اینکه ثبات و امنیت کشور پیششرط توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری است، اظهار داشت: این هدف تنها با بازپسگیری تصمیم جنگ و صلح توسط دولت و اجرای کامل انحصار سلاح محقق خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به توافقنامه طائف، بر ضرورت گسترش سلطه دولت بر سراسر خاک لبنان تأکید کرد.
بازسازی روابط با جهان عرب و سوریه
نخستوزیر لبنان در ادامه سخنان خود اعلام کرد که کشورش به آغوش جهان عرب بازگشته و در حال بازسازی روابط خود با کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر و مصر بر اساس ثبات و احترام متقابل است.
وی ابراز امیدواری کرد که نشست سرمایهگذاری بیروت که در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر برگزار میشود، با حضور پررنگ کشورهای عربی همراه باشد.
لبنان و نقش منطقهای در چارچوب جهان عرب
در پاسخ به پرسشی درباره نفوذ ایران، نواف سلام تصریح کرد: لبنان بخشی از جهان عرب است و قصد دارد نقش کارآمدی در منطقه ایفا کند. وی افزود: لبنان با سوریه نیز بر اساس اصل احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر همکاری خواهد داشت و دوره مداخلات گذشته به پایان رسیده است.
