دو نفر امروز شنبه بر اثر حملات هوایی رژیم اسرائیل به مناطق المصیلح و قلاویه در جنوب لبنان کشته شدند؛ این حمله شدیدترین عملیات از زمان توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله به شمار میرود. در همین حال، دولت لبنان این حملات را که پس از اجرایی شدن توافق مشابهی در غزه انجام شد، محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی با شلیک موشک هدایتشونده خودرویی را در نزدیکی مدرسه دولتی در محله طباله در شهرک قلاویه هدف قرار داد که در نتیجهی آن، یک نفر که هنوز هویت او مشخص نشده شهید شد.
پیش از این نیز این خبرگزاری گزارش داده بود که ارتش اسرائیل بزرگترین حمله هوایی خود به یک منطقه صرفاً اقتصادی را از زمان پایان جنگ ۶۶ روزه انجام داده است.
بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز بیش از ۱۰ حمله هوایی انجام دادند و مجموعهای از نمایشگاههای فروش بلدوزر و بیل مکانیکی در جاده المصیلح – الزهرانی در جنوب لبنان را به طور مستقیم هدف قرار دادند.
این خبرگزاری افزود: هواپیماهای مهاجم تعداد زیادی موشک شلیک کردند که انفجار آنها منطقه را به یک توده آتشین تبدیل کرد؛ صحنهای که شبیه یک زمینلرزه بود.
در نتیجه این حملات یک غیرنظامی شهید و شش نفر دیگر به شدت زخمی شدند.
محکومیت رسمی لبنان
جوزف عون رئیسجمهور لبنان، حملات اسرائیل که تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده است، محکوم کرد. در مقابل، ارتش اسرائیل مدعی شد که زیرساختهای وابسته به حزبالله را هدف گرفته است.
عون تأکید کرد: خطرناک بودن این تجاوز در آن است که پس از توافق آتشبس در غزه صورت میگیرد.
او در بیانیهای افزود: زمانبندی این حمله پرسشهای مهمی را در برابر ما لبنانیها و جامعه بینالمللی قرار میدهد؛ از جمله اینکه آیا کسی در فکر جبران ناکامی خود در غزه از طریق گشودن جبهه لبنان است تا با ادامه آتش و خون به بقای سیاسی خود تکیه کند؟
زمینه تاریخی
در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل حملاتی را به لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد و در جریان آن بیش از ۴ هزار نفر شهید و حدود ۱۷ هزار نفر زخمی شدند.
اگرچه در نوامبر ۲۰۲۴ توافقی برای آتشبس میان حزبالله و اسرائیل حاصل شد، اما اسرائیل تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرده که این اقدامات منجر به شهید و زخمی شدن صدها نفر شده است.
همچنین اسرائیل با وجود آتشبس، پنج تپه در خاک لبنان را که در جریان جنگ اخیر تصرف کرده بود، همچنان در اشغال خود نگه داشته و علاوه بر آن، بخشهایی را نیز از دههها پیش در اشغال دارد.
در بحبوحه فشارهای آمریکا، دولت لبنان در آگوست گذشته تصمیم گرفت سلاح حزبالله را جمعآوری کند و ارتش نیز طرحی پنجمرحلهای برای این کار تهیه کرد، اقدامی که حزبالله بلافاصله آن را رد کرد و خطا خواند.
