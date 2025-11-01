ممدانی: ترامپ فقط حواسش به جیب خودش است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، نامزد مسلمان انتخابات شهرداری نیویورک در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «به نظرم مردم با فکر جیب خودشان رأی دادند. میخواستند ببینند آیا هنوز میتوانند چیزهایی که چهار سال پیش میتوانستند بخرند را الان هم بخرند یا نه. اما چیزی که الان میببینند این است که دونالد ترامپ فقط حواسش به جیب خودش است.
وی افزود: این همان نوع سیاستی است که الان عرضه میشود. اوضاع به جایی رسیده که خانوادههای نظامی در صفهای توزیع غذا در سراسر کشور میایستند. وقتی خیلی از آمریکاییها دنبال سیاستی هستند که واقعاً به طبقهی کارگر کمک کند، چنین چیزی را در دونالد ترامپ پیدا نمیکنند.»
مواضع زهران کومه ممدانی نامزد پیشتاز شهرداری نیویورک علیه سیاستهای دونالد ترامپ و وابستگی ایالات متحده به صهیونیسم خشم نهادهای یهودی راستگرا را برانگیخته است.
