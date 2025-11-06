اعدام و تجاوز؛ روایت بازماندگان سقوط فاشر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از سقوط شهر فاشر، مرکز ایالت شمال دارفور، به دست نیروهای واکنش سریع، گزارش‌هایی هولناک از تجاوزهای دسته‌جمعی، اعدام‌های میدانی، حمله به امدادگران و خشونت‌های گسترده منتشر شده است.

این شهر بیش از یک سال در محاصره گرسنگی و ترس بود و اکنون خاطرات تلخ آن، بازماندگان را رها نمی‌کند.

یکی از بازماندگان به نام «امیره»، مادر چهار فرزند، از مشاهدات خود در مسیر فرار از فاشر به شهر «طویله» سخن گفت. او گفت که در طول مسیر، شاهد انواع شکنجه، تجاوز جنسی، ضرب‌وشتم و گرسنگی بوده است. به گفته او، تجاوزها به صورت دسته‌جمعی و در برابر چشم مردم انجام می‌شد و هیچ‌کس قادر به جلوگیری از آن نبود.

امیره همچنین روایت کرد که در شهر «کورما» توسط نیروهای واکنش سریع بازداشت شده و تنها پس از پرداخت پنج میلیارد پوند سودانی به عنوان فدیه، آزاد شده است. او گفت که در دوران بازداشت، تجاوز حتی در شب هنگام خواب نیز ادامه داشت و هیچ نهادی برای رسیدگی یا جلوگیری وجود نداشت.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۲۵ زن در جریان حمله نیروهای واکنش سریع به اردوگاه آوارگان نزدیک دانشگاه فاشر، مورد تجاوز دسته‌جمعی قرار گرفته‌اند. شاهدان گفته‌اند که زنان و دختران با تهدید اسلحه انتخاب و مورد تجاوز قرار گرفتند.

محمد، یکی دیگر از بازماندگان، در همین کنفرانس گفت که زنان در ایست‌های بازرسی مورد بازرسی‌های تحقیرآمیز قرار می‌گرفتند و حتی پوشک کودکان و لوازم بهداشتی زنان نیز از آنان گرفته می‌شد.

سازمان هماهنگی امور پناهندگان و آوارگان در دارفور اعلام کرده که از زمان سقوط فاشر تا اول نوامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۵۰ مورد خشونت جنسی را ثبت کرده است. برخی از این موارد در داخل فاشر و برخی دیگر در مسیر فرار به طویله رخ داده‌اند.

سازمان ملل تخمین زده که حدود ۶۵ هزار غیرنظامی از فاشر گریخته‌اند و دست‌کم پنج هزار نفر به طویله پناه برده‌اند؛ شهری که پیش‌تر نیز میزبان بیش از نیم میلیون آواره بوده است. شرایط در طویله بحرانی گزارش شده و نیاز فوری به غذا، آب، دارو، سرپناه و حمایت روانی وجود دارد.

