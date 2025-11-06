به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر ماهوارهای جدید از شهر فاشر در اقلیم دارفور سودان، از وجود گورهای دستهجمعی در این شهر پس از تسلط نیروهای واکنش سریع پرده برداشتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره شدت خشونتهای اخیر در منطقه را افزایش داده است.
این تصاویر در حالی منتشر شده است که جنگ داخلی سودان وارد دومین سال خود شده و با وجود محکومیتهای بینالمللی، همچنان ادامه دارد. همزمان، رسانههای محلی و سازمان ملل گزارش دادهاند که در حمله پهپادی به مراسم تشییع جنازهای در شهر «الابیض»، دستکم ۴۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
تصاویر ماهوارهای تهیهشده توسط شرکت «فانتور» واقع در کلرادو و شناختهشده با نام پیشین «مکسار تکنولوژیز» نشان میدهد که در دو نقطه از شهر فاشر، گورهای دستهجمعی حفر و سپس پوشانده شدهاند.
یکی از این مکانها در نزدیکی مسجدی در شمال بیمارستان سعودی قرار دارد که گفته میشود حدود ۴۶۰ نفر در آنجا کشته شدهاند. محل دوم نیز در کنار بیمارستان سابق کودکان قرار دارد که به گفته محققان، توسط نیروهای واکنش سریع بهعنوان زندان استفاده میشده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس بهطور جداگانه به این تصاویر دست یافته و جزئیاتی را منتشر کرده است. همچنین تصاویر ماهوارهای شرکت «پلانت لبز» که توسط بیبیسی بررسی شدهاند، تغییر رنگ خاک در هر دو محل را نشان میدهند؛ تغییری که معمولاً نشانه حفر و دفن مجدد زمین است.
تصاویر ماهوارهای پیشین که توسط دانشگاه ییل و آسوشیتدپرس تحلیل شده بودند، اجسامی سفیدرنگ را در محوطه بیمارستان سعودی و اطراف بیمارستان کودکان نشان میدادند که بهاحتمال زیاد اجساد بودهاند. همچنین لکههایی از خون نیز از فضا قابل مشاهده بوده است.
