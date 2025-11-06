به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای واکنش سریع سودان با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که با طرح آتش‌بس پیشنهادی از سوی کمیته چهارجانبه بین‌المللی شامل آمریکا، عربستان سعودی، امارات و مصر موافقت کرده‌اند. این گروه شبه‌نظامی تأکید کرد که خواهان اجرای این آتش‌بس و آغاز فوری گفت‌وگوهای سیاسی برای توقف درگیری‌ها در سودان است.

در بیانیه نیروهای واکنش سریع آمده است که این گروه مشتاق اجرای توافق و آغاز گفت‌وگو درباره ترتیبات توقف درگیری‌ها و اصول اساسی روند سیاسی در سودان است. با این حال، ارتش سودان هنوز پاسخ رسمی به این پیشنهاد نداده و برخی از فرماندهان نظامی مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند.

فاجعه انسانی در شهر الفاشر

این اعلام موافقت در حالی صورت گرفته که کمتر از دو هفته از تصرف شهر قحطی‌زده الفاشر توسط نیروهای واکنش سریع می‌گذرد. حملات این نیروها به‌ویژه در شهر الفاشر، هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته و وضعیت انسانی در منطقه را به شدت وخیم کرده است .

هشدار سازمان‌های بین‌المللی درباره بحران سودان

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که آنچه اکنون در سودان در جریان است، آن‌قدر وحشتناک است که توصیف آن با کلمات دشوار است. این سازمان بحران سودان را بزرگ‌ترین بحران انسانی حال حاضر جهان دانسته و اعلام کرده است که ده‌ها هزار غیرنظامی در این کشور کشته شده‌اند، بیش از ۱۲ میلیون نفر مجبور به فرار شده‌اند و بیش از ۱۴ میلیون کودک سودانی برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها

در ماه سپتامبر، کمیته چهارجانبه بین‌المللی طرحی برای آتش‌بس سه‌ماهه بشردوستانه ارائه کرده بود که هدف آن تسهیل ارسال کمک‌های فوری و آغاز روند سیاسی در سودان بود. با موافقت نیروهای واکنش سریع، امیدها برای توقف خشونت‌ها و رسیدگی به بحران انسانی افزایش یافته است، هرچند تحقق آن منوط به پذیرش ارتش سودان و آغاز مذاکرات رسمی خواهد بود.

