اخبار تکمیلی از موج جدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل شامگاه امروز (پنجشنبه) سلسله‌ای از حملات هوایی را به شهرک‌های طیر دبا، الطیبة، عیتا الجبل و زوطر الشرقیة در جنوب لبنان انجام داد، ساعاتی پس از آن‌که ساکنان این مناطق را به تخلیه منازلشان فراخوانده بود. این اقدام بزرگ‌ترین هشدار تخلیه از زمان آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

براساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی ساختمان‌هایی را در شهرک‌های طیر دبا (استان صور)، الطیبة (مرجعیون)، عیتا الجبل (بنت جبیل) و زوطر الشرقیة (نبطیه) هدف قرار دادند. هم‌زمان، پهپادهای اسرائیلی در ارتفاعی بسیار پایین بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی پرواز کردند.

منابع محلی گزارش داده‌اند که بمباران‌های اسرائیلی به انفجارهای مهیب و آتش‌سوزی‌های گسترده انجامیده و دود غلیظی در آسمان مناطق جنوبی لبنان برخاسته است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات بخشی از موج جدیدی از عملیات علیه زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان است. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای قدرتمند در مناطق الجلیل الأعلی و بلندی‌های جولان خبر داده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد هدف از این حملات، جلوگیری از تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی توان نظامی خود در مناطق جنوبی لبنان است. شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از مقامات نظامی بلندپایه گفت که این عملیات افزایش تنش محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از اقدامات مداوم برای جلوگیری از احیای توان حزب‌الله است.

پیش از آغاز بمباران، ارتش اسرائیل از ساکنان یک ساختمان خاص در شهرک عیتا الجبل و مناطق اطراف آن خواسته بود فوراً منطقه را ترک کنند. همچنین نقشه‌هایی منتشر کرد که بر اساس آن از ساکنان برخی ساختمان‌های مشخص خواسته شد تخلیه کنند، اما تأکید کرد که این درخواست شامل تخلیه گسترده تمام شهرک‌های جنوب لبنان نمی‌شود.

در سوی مقابل، شورای منطقه‌ای جولان در اسرائیل این حملات را بخشی از فعالیت‌های روتین نظامی خواند و گفت که با وجود گزارش‌ها از احتمال تشدید درگیری‌ها، هیچ تغییری در وضعیت امنیتی فعلی وجود ندارد.

همچنین یک سخنگوی نظامی اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل با هدایت فرماندهی منطقه شمالی، حمله‌ای به شهر صور انجام داده که هدف آن عناصر وابسته به واحد مهندسی حزب‌الله بوده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملاتش در سراسر جنوب لبنان ادامه خواهد یافت تا مانع از تلاش حزب‌الله برای بازسازی فعالیت‌های خود شود.

شبکه ۱۲ اسرائیل پیش‌تر گزارش داده بود که ارتش در حال آماده‌سازی برای احتمال آغاز دور جدیدی از نبرد با حزب‌الله است و ممکن است اقداماتی برای تضعیف این گروه و واداشتن دولت لبنان به امضای توافقی پایدار با اسرائیل انجام دهد.

در هفته‌های اخیر، اسرائیل حملات خود به لبنان از جمله ترور افرادی که مدعی است از اعضای حزب‌الله هستند و انجام حملات هوایی در مناطق شرقی و جنوبی کشور را افزایش داده است.

