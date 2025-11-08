به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون تخصصی بینالملل همایش «ما و غرب در آراء و اندیشههای حضرت آیتالله العظمی خامنهای» در مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، میزبان دکتر محمدبلو عبدالقادر، پژوهشگری از نیجریه بود. وی مقاله خود را با عنوان «The Zaria Massacre and Global Silence: Ayatollah Khamenei-Inspired Critique of Western Human Rights Narratives» ارائه کرد که به بررسی انتقادی واقعه تلخ کشتار زاریا در نیجریه به عنوان نمادی از تبعیض و سکوت نظام جهانی حقوق بشر غربی میپردازد.
به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر محمدبلو عبدالقادر به تشریح جزئیات این فاجعه انسانی پرداخت و اعلام کرد که این عملیات در ایالت کادونا و شهر زاریا در شمال نیجریه بین ۱۲ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ توسط نیروی نظامی نیجریه صورت گرفت و اعضا و حامیان جنبش اسلامی نیجریه (IMN) را هدف قرار داد. وی با استناد به گزارشهای متعدد، خاطرنشان ساخت که صدها نفر از اعضای IMN، از جمله سه پسر شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر این جنبش، به صورت غیرقانونی کشته، مجروح، برخی زنده سوزانده و عدهای نیز مخفیانه دفن شدند. وی افزود که سازمانهای حقوق بشری این واقعه را قتلهای فراقانونی و لاپوشانی (Cover-up) کردند.
سکوت جهانی؛ نشانهی تناقض ایدئولوژیک
دکتر بلو با طرح این پرسش محوری که «چرا جامعه بینالمللی، به ویژه غرب، نسبت به چنین جنایت بزرگی تا حد زیادی بیتفاوت ماند؟»، به تحلیل علل این سکوت پرداخت و اظهار داشت:
- علیرغم گستردگی کشتار زاریا و مستندسازی گسترده نقض حقوق بشر توسط سازمانهای معتبر (مانند عفو بینالملل)، واکنش جهانی، بهویژه از سوی دولتهای غربی و نهادهای حقوق بشر بینالمللی، خاموش باقی ماند.
- وی تصریح کرد: این بیتفاوتی یک تناقض اخلاقی و ایدئولوژیک بحرانی را در نظام جهانی حقوق بشر نمایان میسازد؛ چراکه پاسخها اغلب نه با اصول اخلاقی جهانی، بلکه با منافع ژئوپلیتیک هماهنگ میشوند.
- وی در تحلیل خود، فقدان پاسخگویی عاملان و عدم حمایت بینالمللی جدی را نشانهای از سیاسیشدن حقوق بشر و به حاشیهراندن قربانیان غیرغربی دانست.
کشتار زاریا؛ شکست اخلاقی ساختار حقوق بشر
دکتر محمدبلو عبدالقادر در جمعبندی خود اعلام کرد که کشتار دسامبر ۲۰۱۵ زاریا، هم یک فاجعه ملی است و هم یک شکست اخلاقی برای ساختار جهانی حقوق بشر است. وی تأکید کرد که شواهد نشان میدهند دولتهای غربی و نهادهای بینالمللی به صورت گزینشی با بحرانهای حقوق بشر برخورد میکنند و این نشاندهنده استاندارد دوگانهای است که قربانیان خارج از اولویتهای ژئوپلیتیک آنان را به حاشیه میراند. وی در پاسخ به سؤالی در مورد واکنش ملت نیجریه، توضیح داد که متأسفانه این کشتار توسط دولت و تحت نظارت آن انجام شده و پس از گذشت نزدیک به ده سال، هیچکس تحت تعقیب قرار نگرفته است. وی افزود که در جریان این کشتار، رهبر جنبش، شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش به جرم این جنایت زندانی شدند. وی در پایان تأکید کرد که معیار واقعی حقوق بشر نه در اعلامیهها، بلکه در شجاعت دفاع از عدالت در هر کجا که نقض شود، نهفته است.
نقد داوران بر مستندسازی مقاله
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد اسکندرلو، استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه و از اعضای هیئت داوران، به ارزیابی مقاله پرداخت. وی انتخاب موضوع را بزرگ و مهم خواند و هدف اصلی آن را دفاع از همه ملتهای مظلوم در سراسر جهان، از جمله ملت نیجریه، دانست.
وی مزایای ساختاری مقاله را شامل هدف، روش، پیشینه، تحلیل و نتیجهگیری عنوان کرد، اما دو نقص عمده را مطرح نمود:
- عدم مستندسازی: در برخی قسمتهای مقاله، ادعاهایی بدون ذکر منابع و مستندسازی آمده است.
- فقدان فهرست منابع: در پایان مقاله لیست منابع یا کتابها و مجلاتی که مطالب از آنها اقتباس شده، وجود ندارد.
دکتر اسکندرلو در یک پیشنهاد قرآنی اظهار داشت: در محکومیت این قتلعام که در آن صدها نفر از مردم بیگناه نیجریه کشته و برخی زنده سوزانده شدند، بهتر بود به آیات قرآن نیز استناد میشد. وی آیاتی چون آیه ۹۳ سوره نساء («وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا») و آیه ۳۲ سوره مائده («مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا») را برای محکومیت این جنایت پیشنهاد کرد.
