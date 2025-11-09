انتخابات عراق | ائتلاف‌ محلی استان بصره، «فهرست انتخاباتی تصمیم»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیست‌های انتخاباتی پرداخته می‌شود. در هشتمین قسمت، به ائتلاف «تصمیم» می‌پردازیم.

مهم‌ترین ویژگی این لیست در این است که دارای ساختار یکپارچه و غیرائتلافی می‌باشند. به علت بافت بومی و محلی آن‌ است.

ائتلاف تصمیم

ریاست این ائتلاف به صورت مشترک با «عامر الفایز» و «اسعد العیدانی» است.

تمرکز این لیست بر «استان بصره» است. حکومت محلی این استان در اختیار «اسعد العیدانی» است و لیست تصمیم در انتخابات شوراهای استانی سال ۲۰۲۳ با اختلاف قابل توجهی برنده شد.

این ائتلاف در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ برای اولین بار اعلام موجودیت کرد و ۵ نماینده را به پارلمان فرستاد. اگر ترکیب حوزه‌های انتخاباتی و شیوه شمارش آراء مشابه انتخابات ۲۰۲۵ بود، تصمیم با آراء مأخوذه در سال ۲۰۲۱ می‌توانست بین ۹ تا ۱۴ نفر را به پارلمان بفرستد!

این ائتلاف در بحران سیاسی پس‌از انتخابات ۲۰۲۱ عملاً دو پاره شد! از سویی «اسعد العیدانی» در راستای روابط حسنه خود با رهبر جریان صدر، به حمایت از نخست‌وزیری «جعفر صدر» باور داشت و از سوی دیگر «عامر الفایز» معتقد بود باید از چارچوب هماهنگی شیعیان حمایت کرد. نهایتا ماجرا با استعفای العیدانی از پارلمان و بازگشت به استانداری بصره خاتمه یافت.

عامر الفایز از قدیمی‌ترین نمایندگان پارلمان است که چند دوره از طریق «ائتلاف دولة القانون» (نوری المالکی) به پارلمان راه یافت. هنوز هم رابطه نزدیکی میان این دو نفر برقرار است.

در دولت السودانی، منصب «وزارت آب» سهمیه ائتلاف تصمیم است. با این حال، ائتلاف تصمیم در ادبیات جدید خود بر سهم بیش‌تر بصره در دولت مرکزی تأکید می‌کند. با توجه به تفوق آنان در بصره، احتمال دارد وزن آنان در دولت آینده افزایش یابد.

با توجه به این‌که بصره دارای ۲۵ نماینده در پارلمان است، احتمال دارد تعداد کرسی‌های تصمیم در پارلمان آینده دو رقمی شود.

آن‌ها از لحاظ سیاسی بر «تکنوکرات» بودن و روابط نزدیک با هر دو سوی خلیج فارس تأکید خاص دارند. استانداری بصره هم عملاً همین مسیر را دنبال کرده و حتی در مواردی وزارت خارجه دولت مرکزی را دور می‌زند!

همچنین گفته می‌شود، «اسعد العیدانی» یکی از گزینه‌های جدی نخست‌وزیری برای دولت آینده به شمار می‌رود.

منبع : کانال تحولات عراق

......

پایان پیام/