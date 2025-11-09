به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیستهای انتخاباتی پرداخته میشود. در هشتمین قسمت، به ائتلاف «سیاده» میپردازیم.
در قسمت قبل، ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی معرفی شد و اینبار به رقیب مهم آن در فضای سیاسی اهل سنت میپردازیم.
ائتلاف «سیاده» برخلاف «تقدم» - که حزبی واحد و شخصمحور است - مجموعهای از شخصیتهای سنتی اهل سنت عراق به رهبری «خمیس الخنجر» به شمار میآید.
ریشه این ائتلاف به انتخابات ۲۰۲۱ برمیگردد، زمانی که رهبران کلاسیک بیت سنی برای مقابله با نفوذ روزافزون الحلبوسی و احیای جایگاه سنتی خود، ائتلاف «عزم» را به رهبری خمیس خنجر تشکیل دادند.
خمیس خنجر، از چهرههای بانفوذ میان مذهبیها و شیوخ قبائل سنی است. اما نقطه جنجالی کارنامه سیاسی او به سال ۲۰۱۴ بازمیگردد؛ جایی که در یک مصاحبه زنده، از تروریستهای داعش با عنوان «نیروهای انقلابی» یاد کرد! گرچه بعداً با ابوبکر البغدادی بیعت نکرد، اما اظهاراتش باعث شد از عراق خارج شود. وی در سال ۲۰۱۸ با وساطت برخی شخصیتها بازگشت و مجدداً در عرصه سیاست عراق فعال شد.
در انتخابات ۲۰۲۱، ائتلاف «عزم» تنها ۱۴ کرسی به دست آورد و در برابر ۴۱ کرسی «تقدم»، شکست سنگینی متحمل شد. پس از آن، خنجر تحت فشار خارجی ـ بهویژه از سوی ترکیه ـ برای تشکیل ائتلاف سهگانه با مقتدی صدر و حزب دموکرات کردستان، مجبور به ائتلاف با رقیب خود یعنی الحلبوسی شد و در نتیجه «سیاده» متولد شد.
اما طولی نکشید که در درون این ائتلاف شکاف ایجاد شد و بخشی از نیروها به رهبری مثنی السامرائی از خنجر جدا شدند. به این ترتیب، دو شاخه «عزم» (به رهبری سامرائی) و «سیاده» (به رهبری خمیس الخنجر) شکل گرفتند.
با استعفای جریان صدر از پارلمان، دوره ماهعسل میان الحلبوسی و خنجر پایان یافت. اختلاف بر سر انتخاب رئیس پارلمان و مورد حمایت قرار گرفتن «سالم العیساوی» از سوی خنجر، شکاف را عمیقتر کرد؛ تا جایی که الحلبوسی آن را «خیانت به اهل سنت» توصیف کرد.
در انتخابات شوراهای استانی نیز سیاده نتوانست موفقیت قابلتوجهی به دست آورد و در بیشتر استانهای سنینشین، با فاصله زیادی از «تقدم» عقب ماند. هرچند در مجموع، دومین فهرست سنی عراق بود، اما نتوانست اکثریت هیچ استان را برای تشکیل دولت محلی به دست آورد و عملاً به یک بازیگر درجهدوم در صحنه اهل سنت تبدیل شد.
در آستانه انتخابات ۲۰۲۵، ائتلاف سیاده به محوریت خمیس خنجر و محمود المشهدانی در «کشور قطر» اعلام موجودیت کرد. این اقدام واکنش گستردهای در رسانههای عراق ایجاد نمود و نشانهای از حمایت دوحه از این لیست دانسته شد.
بازگشت محمود المشهدانی نیز مؤید همین برداشت بود که قطر بهگونهای آشکار از سیاده پشتیبانی میکند.
گفتمان سیاده، رادیکالترین گفتمان طائفهای اهل سنت بهشمار میرود؛ با تأکید بر چهار پرونده اصلی: «عفو عمومی»، «شهید خواندن مغیبین»، «بازگشت آوارگان» و «انحلال هیئت عدالت (لغو بعثیزدایی)». آنان آشکارا سویههای رادیکالتر در ادبیات دینی را تقویت کردهاند و از هواداران علنی رویکردهای نزدیک به حکومت جولانی در سوریه تعبیر میشوند.
در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۵، شعار رسمی سیاده «الکرامة لأهل السنة» (کرامت برای اهل سنت) است. این کمپین با محوریت بازگرداندن عزت به اهل سنت و «عدالة لضحایا الإرهاب» تلاش دارد خود را مدافع حقوق اهل سنت و آوارگان معرفی کند.
پس از جنجالهای مربوط به تعیین تاریخ عید فطر، خمیس الخنجر بر سر ریاست «دیوان وقف سنی» معامله بسیار بزرگی با محمد شیاع السودانی انجام داد و احتمال دارد پس از انتخابات، در چارچوب توافقات بغداد–آنکارا، از السودانی برای تشکیل فراکسیون اکثریت حمایت کند.
منبع : کانال تحولات عراق
