به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، از تعهد خود برای تسریع روند ادغام این نیروها در ساختار رسمی دولت سوریه خبر داد و از نقش ایالات متحده در حمایت از مسیر سیاسی سوریه قدردانی کرد.
مظلوم عبدی، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بابت رهبریاش در قبال سوریه و فراهمکردن فرصت برای مردم سوریه جهت دستیابی به آیندهای بزرگ، سپاسگزارم.»
وی همچنین از گفتوگوی تلفنی خود با تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه امور سوریه و لبنان، خبر داد؛ گفتوگویی که به بررسی نتایج دیدار اخیر عبدی با رئیسجمهور سوریه در کاخ سفید اختصاص داشت.
عبدی تأکید کرد که دو طرف بر تسریع روند ادغام نیروهای قسد در نهادهای دولتی سوریه توافق کردهاند.
وی همچنین عضویت سوریه در ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش را «گامی محوری» دانست که به تقویت تلاشهای مشترک برای شکست دائمی این گروه و رفع تهدید آن علیه امنیت منطقهای کمک میکند.
