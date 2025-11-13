به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کرانه باختری اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست بامداد امروز پنج‌شنبه بخش‌هایی از مسجد «الحاجة حمیده» واقع در میان دو روستای کفل حارس و دیر استیا در استان سلفیت را به آتش کشیدند.

به گفته خبرنگار شبکه RT، این اقدام جنایت‌بار در ساعات اولیه صبح صورت گرفت و مسجد مذکور که در منطقه دیر استیا در شمال غرب استان سلفیت قرار دارد، دچار خساراتی شد.

منابع فلسطینی همچنین گزارش دادند که شهرک‌نشینان در حین اجرای این حمله، شعارهای نژادپرستانه و توهین‌آمیز را نیز بر دیوارهای مسجد نوشتند.

این حمله در حالی رخ داده که شهرک‌نشینان اسرائیلی در هفته‌های اخیر حملات خود را در مناطق مختلف کرانه باختری، به‌ویژه در استان سلفیت، تشدید کرده‌اند و موجی از خشونت و تخریب را علیه اماکن مذهبی و منازل فلسطینی‌ها به راه انداخته‌اند.

