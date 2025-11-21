ثبت ۴۰۰ اعتراض نسبت به انتخابات پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که شمار اعتراض‌ها و شکایت‌ها نسبت به نتیجه انتخابات پارلمان این کشور به ۴۰۰ مورد رسیده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «جمانه الغلای»، سخنگوی این کمیسیون، در بیانیه‌ای گفت که تعداد اعتراض‌ها به ۴۰۰ مورد رسیده و ۷۱ شکایت نیز به دلیل نبود مدارک کافی رد شده است.

کمیسیون انتخابات عراق نزدیک به دو هفته فرصت دارد تا به این اعتراض‌ها رسیدگی کند و سپس دادگاه عالی فدرال این کشور باید نتیجه نهایی و نام برندگان را تأیید کند.

روز دوشنبه گذشته، کمیسیون انتخابات عراق نتیجه نهایی انتخابات یازدهم نوامبر را اعلام کرد و سه روز برای ثبت اعتراض تعیین کرد که دیروز پنجشنبه به پایان رسید.

در این انتخابات، ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق با کسب ۴۶ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس در جایگاه نخست قرار گرفت.

پس از آن، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ۲۹ کرسی به دست آورد و دو ائتلاف «صادقون» و «پیشرفت» نیز هر یک ۲۷ کرسی کسب کردند.

حزب دموکرات کردستان به ۲۶ کرسی دست یافت، جریان نیروهای دولت ملّی ۱۸ کرسی، و دو جریان عزم و اتحاد میهنی کردستان هرکدام ۱۵ کرسی به دست آوردند.

در عراق هیچ جریان سیاسی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و همین امر احزاب را وادار می‌کند برای تشکیل دولت وارد گفت‌وگوهای طولانی شوند؛ روندی که معمولاً ماه‌ها زمان می‌برد.

میزان مشارکت در این انتخابات ۵۶.۱۱ درصد اعلام شد. نمایندگان جدید پارلمان عراق وظیفه انتخاب رئیس‌جمهور و رأی اعتماد به دولت آینده را بر عهده خواهند داشت.

طبق تقسیم قدرت در ساختار سیاسی عراق، معمولاً نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس‌جمهور از میان کردها و رئیس مجلس از میان اهل‌سنت برگزیده می‌شود.

