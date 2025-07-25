تصویب قانون جدید در روسیه برای حفظ نمادهای مذهبی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان روسیه با هدف حمایت از نمادهای ادیان سنتی، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، نمایش تصاویر اماکن مذهبی بدون نشاندادن نمادهای شناختهشده آنها مانند هلال، صلیب، و ستاره ممنوع خواهد شد.
این قانون که در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵ به تصویب رسید، کلیه رسانهها، تبلیغات، نشانههای تجاری، بستهبندی محصولات، تابلوهای شهری و وبسایتهای رسمی را موظف میکند در نمایش اماکن دینی، نمادهای مذهبی را بهدرستی نشان دهند. تنها موارد استثنا شامل تصاویر تاریخی یا مواردی است که حذف نمادها به احساسات مذهبی خدشه وارد نمیکند.
رئیس دومای روسیه، هدف از این قانون را مقابله با روند حذف تدریجی نمادهای مذهبی و حفظ ارزشهای معنوی جامعه عنوان کرد. او با اشاره به شکایتهای گسترده درباره سانسور نمادها در برخی تبلیغات، این اقدام را ضروری دانست.
بر اساس این قانون، هرگونه نمایش تصویری از کلیسا، مسجد یا کنیسه که بدون نماد دینی منتشر شود، مشمول جریمه خواهد شد. همچنین نهادهای مسئول موظفاند نظارت جدیتری بر رعایت این قانون در حوزه رسانه و تبلیغات اعمال کنند.
**************
پایان پیام/ 345