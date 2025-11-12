به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریهای مسلحانه میان نیروهای «الحرسالوطنی» (گارد ملی) و نیروهای دولت انتقالی سوریه به همراه گروههای همپیمان آن، در چند محور از مناطق اطراف شهر السویدا شدت گرفته است.
این درگیریها با استفاده از سلاحهای سنگین و تیربار در محورهای تل حدید، کنارک ـ دوار العمران، و مجتمعهای مسکونی الخضر در شمالغرب السویدا، همچنین در منطقه خربة سمر ـ عری در غرب این استان گزارش شده است.
یک پهپاد نیز اطراف یکی از مواضع الحرسالوطنی (گارد ملی) در نزدیکی منطقه المعامل در مسیر الثعلة غرب السویداء را هدف قرار داد، اما تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات انسانی منتشر نشده است.
همزمان، گروههایی وابسته به وزارت دفاع، اداره امنیت عمومی و برخی عشایر بادیهنشین مستقر در محور روستای نجران، مواضع الحرسالوطنی (گارد ملی) را هدف حمله قرار دادند که منجر به درگیریهای پراکنده در منطقه شد.
نیروهای الحرسالوطنی (گارد ملی) نیز به منابع آتش پاسخ دادند، اما طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر سوری»، اطلاعاتی درباره خسارات جانی در دست نیست.
گفتنی است گروههای مسلح وابسته به «الحرس الوطنی» (گارد ملی) تحت رهبری شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی طایفه دروز در استان سویداء، هستند و گهگاهی با نیروهای نظامی سوریه درگیر میشوند.
