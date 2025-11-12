احمد الشرع: در حملات ۱۱ سپتامبر نقشی نداشتم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ واکنش احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، به پرسشی درباره حملات ۱۱ سپتامبر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در آمریکا، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت.

در این مصاحبه که از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد، خبرنگار از الشرع پرسید آیا بابت حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر احساس پشیمانی دارد؟ الشرع در پاسخ گفت: «در آن زمان فقط ۱۹ سال داشتم، بسیار جوان بودم و هیچ نقشی یا اختیاری در آن نداشتم. القاعده در منطقه من حضور نداشت.»

وی افزود: «شما با فرد اشتباهی درباره این موضوع صحبت می‌کنید. ما از کشته شدن هر غیرنظامی متأسفیم و می‌دانیم که مردم، به‌ویژه غیرنظامیان، در جنگ‌ها رنج می‌برند و بهای آن را می‌پردازند.»

گفتنی است احمد الشرع، تقریبا تا یک سال پیش رهبر گروهی بود که از گروهک «القاعده» جدا شد؛ گروهکی که حمله معروف نیویورک را انجام داد. وی قبل از آن عنصری مبارز ضد نیروهای آمریکایی در عراق بود، دولت آمریکا ده میلیون دلار برای دستگیری‌اش جایزه تعیین کرده بود و به مدت ۵ سال به خاطر عضویت در گروهک داعش زندانی شد.

