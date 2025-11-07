برگزرای کنفرانس اسلامی غرب آفریقا درباره امنیت و حکمرانی در نیجریه/ تاکید بر مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاس «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اکوواس) با همکاری علمای اسلامی و نهادهای دینی، بر ضرورت تقویت وحدت، همکاری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در غرب آفریقا و منطقه ساحل تأکید کرد.

این موضع در پایان نخستین «کنفرانس اسلامی غرب آفریقا درباره امنیت و حکمرانی» که از ۴ تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر آبوجا، پایتخت نیجریه، برگزار شد، اعلام گردید. در این نشست، رهبران مذهبی، شخصیت‌های سیاسی و سنتی، و نمایندگان کشورهای عضو اکوواس و سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند.

عمر توره، رئیس کمیسیون اکوواس، در سخنرانی خود این نشست را نقطه عطفی در همکاری‌های منطقه‌ای علیه تروریسم خواند و هشدار داد که قاره آفریقا طبق شاخص جهانی تروریسم ۲۰۲۵، به کانون جدید فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. او گفت: منطقه ساحل به‌ویژه شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی است و باید با ترکیب راهکارهای نظامی و غیرنظامی، با این پدیده مقابله کرد.

محمد سنوسی دوم، امیر منطقه کانوی نیجریه، نیز ضمن تقدیر از نقش اکوواس، خواستار همکاری مداوم میان دولت‌ها و نهادهای دینی برای گسترش صلح و همبستگی اجتماعی شد و گفت: تعهد شما به صلح و امنیت منطقه، نوری از امید برای ملت‌های ماست.

در بیانیه پایانی کنفرانس، بر اصلاح آموزش اسلامی، توانمندسازی جوانان و افزایش تاب‌آوری جوامع تأکید شد. شرکت‌کنندگان همچنین فقر، بیکاری، ضعف حکمرانی و حاشیه‌نشینی سیاسی را از عوامل اصلی جذب نیرو برای گروه‌های افراطی دانستند و خواستار اجرای «اعلامیه منطقه‌ای بهبود آموزش اسلامی و مقابله با افراط‌گرایی» شدند.

**************

پایان پیام/ 345