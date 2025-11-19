به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه، خودرویی را در شهرک الطیری از توابع بنتجبیل در جنوب لبنان با دو موشک هدف قرار داد که در نتیجه آن، تعدادی از دانشآموزان و راننده یک اتوبوس مدرسه که پشت سر خودرو در حال حرکت بودند، زخمی شدند.
وزارت بهداشت لبنان امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی، یک نفر به شهادت رسید و ۱۱ شهروند دیگر زخمی شدند.
شامگاه سهشنبه نیز وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه عینالحلوه در شهر صیدا، ۱۳ نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری لبنان گزارش داد که این حمله با سه موشک، مرکز خالد بنولید در داخل اردوگاه را هدف قرار داد.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که این حمله علیه اعضای حماس در یک مرکز آموزشی در عینالحلوه انجام شده است.
پیش از این حمله، دو پهپاد اسرائیلی خودروهایی را در شهر بنتجبیل و شهرک بلیدا هدف قرار داده بودند که به کشته شدن دو نفر انجامید.
اسرائیل به صورت روزانه توافق آتشبس امضا شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را نقض میکند؛ توافقی که پس از تجاوز اسرائیل به لبنان در اکتبر ۲۰۲۳ و سپس تبدیل آن به جنگی تمامعیار در سپتامبر ۲۰۲۴ شکل گرفت.
رژیم صهیونیستی همچنان با ادامه اشغال پنج تپه در جنوب لبنان که در جنگ اخیر تصرف کرده و نیز مناطق دیگری که از دههها پیش تحت اشغال دارد، توافق آتشبس را به چالش میکشد.
