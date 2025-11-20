به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جدل‌ها درباره رویکرد بریتانیا نسبت به اسلام‌هراسی افزایش یافته است و منتقدان می‌گویند دولت همچنان در برخورد با نفرت‌ورزی مذهبی استانداردی دوگانه اعمال می‌کند. در حالی که یهودی‌ستیزی سال‌هاست به‌عنوان شکلی از نژادپرستی به رسمیت شناخته شده، فعالان معتقدند اسلام‌هراسی هنوز به‌جای یک مسئلۀ حقوقی و اجتماعی، به‌عنوان بحثی سیاسی تلقی می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، گروه فراحزبی پارلمانی مسلمانان بریتانیایی (APPG) پس از مشورت‌های گسترده، تعریف پیشنهادی از اسلام‌هراسی ارائه کرد که آن را شکلی از نژادپرستی می‌دانست. این تعریف توسط صدها دانشگاهی، گروه‌های مدنی و نهادهای محلی حمایت شد، اما دولت محافظه‌کار وقت آن را رد کرد و حزب کارگر نیز اخیراً از تعهد پیشین خود برای پذیرش این تعریف عقب‌نشینی کرده است.

اوایل امسال، وزرای حزب کارگر یک گروه مستقل کاری به ریاست دومینیک گریو منصوب کردند تا تعریفی تازه پیشنهاد دهد. این گروه توصیه‌های خود را در مهرماه تحویل داد، اما دولت هنوز آن را منتشر نکرده است. در این میان، گزارش‌هایی از درز بخش‌هایی از توصیه‌ها به رسانه‌های راست‌گرا منتشر شده که به گفتۀ منتقدان، موجی از حدس‌وگمان‌های گمراه‌کننده و مخرب ایجاد کرده است.

آمار وزارت کشور نشان می‌دهد مسلمانان همچنان هدف اصلی جرایم نفرت‌محور مذهبی در بریتانیا هستند و ۴۵ درصد از این جرایم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ علیه آنها ثبت شده است. با وجود حملات فیزیکی علیه افراد و هدف قرار دادن مساجد، فعالان می‌گویند این حوادث به‌ندرت در رسانه‌ها بازتاب گسترده پیدا می‌کند و همین امر به عادی‌سازی خشونت علیه مسلمانان دامن می‌زند.

فعالان از دولت می‌خواهند هرچه سریع‌تر توصیه‌های گروه مستقل را به‌طور کامل منتشر کند و تعریف روشنی از اسلام‌هراسی بپذیرد. آنها هشدار می‌دهند تا زمانی که اسلام‌هراسی با جدیت برابر با سایر اشکال نژادپرستی شناخته نشود، بریتانیا همچنان در حالی از برابری سخن خواهد گفت که در عمل استانداردی دوگانه را دنبال می‌کند.

