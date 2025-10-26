برگزاری رویداد ضدنژادپرستی از سوی مسلمانان در باکینگهامشایر انگلیس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش نگرانکننده موج اسلامهراسی در بریتانیا، جمعی از مسلمانان شهر اسلاو در منطقه باکینگهامشایر یک رویداد ضدنژادپرستی با حضور فعالان ادیان مختلف برگزار کردند تا بهصورت عملی علیه گفتمان تفرقهافکن و افراطی راستگرایان مقابله کنند.
این برنامه که در محل «کشمیر کَرَهی» برگزار شد، با حضور چهرههایی از جمله کشیش دکتر تیم جادسون از کلیسای باپتیست چشام، وکیل و نامزد سابق انتخابات احمد یعقوب، فعال حقوق کشمیر شکیل افسر و کارآفرین مسلمان، صوفیا چودری همراه بود.
سخنرانان با بازگو کردن تجربههای شخصی از مواجهه با نژادپرستی و آزارهای اسلامستیزانه تأکید کردند که سکوت در برابر نفرت راهحل نیست و نسل جدید مسلمانان باید شجاعانه در فضای عمومی حضور یابد. برگزارکنندگان گفتند که چنین ابتکارهایی میتواند راه را برای شکلگیری موج نوین کنشگری اجتماعی در میان مسلمانان هموار کند.
شیخ محمد حسنین، استاد و عالم محلی، گفت حضور افراد از ادیان مختلف با پیام مشترک «ایستادگی در برابر نژادپرستی» نشان میدهد که برچسبزنی علیه مسلمانان نباید عادی شود. احمد یعقوب نیز این رویداد را «زیبا و امیدبخش» خواند و خواستار مقابله عملی با «بیماری نژادپرستی» شد. صوفیا چودری که اخیرا در قطار لندن هدف فحاشی نژادپرستانه از سوی چهار کودک قرار گرفته بود، گفت که این همبستگی امید او را به تغییر مثبت افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، اسلامهراسی در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و حمله به مساجد، کشیدن گرافیتیهای ضداسلامی و تهدید مراکز اسلامی در نقاط مختلف کشور به رویدادی رایج تبدیل شده است. در اسکاتلند و لندن نیز تدابیر امنیتی مساجد تشدید شده و پلیس پایتخت حتی یک راهپیمایی نفرتمحور برنامهریزیشده از سوی احزاب راست افراطی را ممنوع کرده است.
