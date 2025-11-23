سه مرد متهم به آزار دانشجویان مسلمان فلوریدا شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه مرد در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم آزار و توهین به دانشجویان مسلمان دانشگاه جنوب فلوریدا در حین نماز صبح شناسایی شدند. این حادثه که در یکی از پارکینگ‌های دانشگاه رخ داد، با ویدیوهایی ثبت شد که نشان می‌داد افراد مزبور با فریاد زدن الفاظ توهین‌آمیز، تکان دادن گوشت خوک و مزاحمت برای نمازگزاران، نظم و آرامش مراسم مذهبی را برهم زده‌اند.

پلیس فلوریدا، این افراد را کریستوفر سوچاک ۴۰ ساله از تگزاس، ریچارد پنکسوسکی ۴۹ ساله از اوکلاهما و ریکاردو یپز ۲۸ ساله از تمپا شناسایی کرده است. طبق اعلام مقامات، هیچ‌یک از این افراد با دانشگاه جنوب فلوریدا ارتباطی نداشته و دستورات عدم ورود به محوطه دانشگاه برای آنها صادر خواهد شد.

همه سه نفر با اتهامات جنایی از جمله اخلال در مدارس و تجمعات مذهبی (با ارتقاء به جرم سنگین تحت قانون نفرت‌پراکنی فلوریدا)، رفتار آشوبگرانه و مختل کردن تجمع قانونی مواجه هستند. این اتهامات پس از انتشار ویدیوی وایرالی که آزار دانشجویان مسلمان را نشان می‌داد، ثبت شد و پرونده برای صدور کیفرخواست به دفتر دادستان شهرستان هیلزبورو ارسال شده است.

دانشجویان و اعضای جامعه دانشگاهی جنوب فلوریدا این حادثه را بسیار تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند. جید والکات، یکی از دانشجویان، گفت: «هیچ کس نباید به خاطر عقاید دینی‌اش تحقیر شود. این رفتاری کاملاً غیرقابل قبول است.» بنجامین هریس، دانشجوی دیگری، نیز تأکید کرد که آزار و تهدید، حتی تحت عنوان بیان نظر، باید تحمل نشود و احترام به همه دانشجویان باید حفظ شود.

شعبه فلوریدای شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)، صدور اتهامات علیه متهمان را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کردند که این اقدام پیامی روشن ارسال می‌کند: تبعیض و ارعاب علیه مسلمانان در دانشگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. مقامات پلیس اعلام کرده‌اند که تحقیقات ادامه دارد و احتمال صدور اتهامات اضافی نیز وجود دارد.

...........

پایان پیام