به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای رسمی، حمایت کامل خود از حزب‌الله لبنان را مورد تأکید قرار داد. مقام‌های یمنی اعلام کردند که روابط نظامی و سیاسی میان دو طرف تقویت خواهد شد و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای اولویت مشترک آنان است.

پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن

سرلشکر یوسف حسن اسماعیل المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پیامی شهادت هیثم علی الطباطبائی، فرمانده جهادی بزرگ حزب‌الله و همرزمان وی را تسلیت گفت. وی با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در نقض قوانین بین‌المللی و زیر پا گذاشتن حاکمیت لبنان و توافق آتش‌بس، تأکید کرد که امت اسلامی یکی از شخصیت‌های برجسته جهادی را از دست داده است؛ شخصیتی که همواره در میادین حق علیه باطل پیشرو بود و در برابر قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن ضمن ابراز اندوه از شهادت این فرمانده بزرگ مقاومت، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن از هر گزینه‌ای که حزب‌الله لبنان در برابر دشمن صهیونیستی انتخاب کند، حمایت و پشتیبانی کامل خواهد کرد.

مدانی در پایان پیام خود خاطرنشان کرد که خون پاک شهدا مشعلی است که هرگز خاموش نمی‌شود و قطب‌نمایی است که مسیر جهاد و مبارزه را روشن می‌سازد.

جزئیات حمله رژیم صهیونیستی

در حمله ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی به منطقه حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت، هیثم علی الطباطبائی، فرمانده و رئیس ستاد حزب‌الله لبنان به همراه چهار نفر دیگر از رزمندگان مقاومت به شهادت رسید.

