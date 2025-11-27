به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که حملات و ترورهای اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد و تنشها در مرزهای جنوبی رو به افزایش است، ترور فرمانده برجسته حزبالله، شهید سید هیثم الطباطبایی، پرسشهای مهمی را درباره اهداف این اقدام و پیامدهای آن بر معادلات میدانی و سیاسی برانگیخته است.
این جنایت که حلقهای تازه در جنگ امنیتی گسترده رژیم صهیونیستی به شمار میرود، بار دیگر بحث درباره توازن بازدارندگی، آینده رویارویی میان مقاومت و اسرائیل، و نیز نقش جامعه جهانی در برابر افزایش نقض قوانین بینالمللی را احیا کرده است.
در همین چارچوب، در گفتوگویی با دکتر بهاء حلال، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک لبنان به ابعاد این حادثه، شیوههای احتمالی پاسخ مقاومت و تأثیرات آن بر وضعیت داخلی لبنان و معادلات منطقهای پرداختیم.
بهاء حلال در مورد هدف اصلی اسرائیل از ترور فرمانده شهید سید هیثم طباطبایی، توضیح داد که هدف این رژیم وارد کردن ضربهای کاری به توان عملیاتی حزبالله است.
او گفت اسرائیل با این اقدام قصد داشت تا ساختار رهبری حزبالله را تضعیف کند و معادله بازدارندگی را بر هم بزند تا از مرحله کنترل تهدید وارد مرحله حذف کامل تهدید شود.
این کارشناس لبنانی افزود: این عملیات همچنین برای تثبیت برتری اطلاعاتی و نمایش توان رسیدن به چهرههای کلیدی مقاومت انجام شد.
بهاء حلال در مورد چگونگی پاسخ حزبالله به این جنایت گفت: حزبالله حتماً پاسخ خواهد داد، اما پاسخی حسابشده، نه شتابزده؛ پاسخی در چارچوب همان «ابهام سازنده» که سالهاست آن را به کار میگیرد.
وی افزود که این پاسخ به گونهای خواهد بود که بازدارندگی را تثبیت کند بدون اینکه لبنان را وارد جنگی گسترده نماید، و احتمالاً از نظر زمان، مکان یا نوع عملیات، برای دشمن غافلگیرکننده خواهد بود. همچنین حزبالله از این حادثه برای تقویت جایگاه سیاسی و رسانهای خود استفاده خواهد کرد.
این کارشناس نظامی در مورد سیاست ترور اسرائیل نیز گفت: این اقدامات در چارچوب «جنگ امنیتی» قرار میگیرد؛ جنگی که هدف آن فرسایش رهبری مقاومت و ایجاد سردرگمی در ساختار میدانی حزبالله است.
بهاء حلال توضیح داد که این سیاست شاید در کوتاهمدت احساس برتری برای اسرائیل ایجاد کند، اما در بلندمدت باعث ارتقای توان امنیتی و بازدارندگی حزبالله میشود.
وی در خصوص مسئولیت جامعه جهانی در قبال این جنایات اسراییل تصریح کرد: طبق قوانین بینالمللی، جامعه جهانی وظیفه دارد تجاوزهای اسرائیل را محکوم و عاملان آن را محاکمه کند، اما به دلیل قدرتگیری کشورهای بزرگ مانند آمریکا، وجود استانداردهای دوگانه، و نبود اراده سیاسی، این محکومیت هرگز به عمل نمیرسد. به همین دلیل، سکوت بینالمللی نشاندهنده مشروعیت اقدامات اسرائیل نیست، بلکه نشانه نفاق نظام جهانی است.
کارشناس لبنانی درباره تأثیر ترور طباطبایی بر حزبالله اضافه کرد که روحیه نیروهای حزبالله پس از شهادت فرماندهان، معمولاً افزایش پیدا میکند و ساختار حزب بهگونهای طراحی شده که جای خالی هر فرمانده بهسرعت پر میشود.
بهاء حلال افزود که افراد جایگزین همیشه آمادهاند و این حادثه موجب تقویت تدابیر امنیتی و افزایش احتیاط عملیاتی خواهد شد.
وی درباره بحث خلع سلاح مقاومت در شرایط کنونی گفت که با ادامه تجاوزات اسرائیل، صحبت از خلع سلاح حزبالله واقعبینانه نیست، زیرا بخش بزرگی از جامعه لبنان، این سلاح را عامل بازدارندگی میداند.
این کارشناس افزود: دولت لبنان باید موضع ملی را تقویت کند، دیپلماسی را فعال سازد، از ارتش حمایت کند و بهجای حذف مقاومت، بهدنبال استراتژی دفاعی مشترک باشد.
وی در پایان گفت که ادامه حملات اسرائیل، هر طرحی برای ساماندهی سلاح مقاومت را تضعیف میکند و آن را بیشتر شبیه یک مطالبه خارجی جلوه میدهد تا یک تصمیم ملی.
....................
پایان پیام
نظر شما