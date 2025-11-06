به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیروزی تاریخی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک، به‌عنوان نخستین مسلمان و نخستین فرد با تبار جنوب آسیایی در این جایگاه، موجی از خوشحالی در میان جامعه مسلمانان آمریکا برانگیخته است.

خبرنگار رسانۀ انگلیسی فایوپیلرز در گزارشی بین مسلمانان نیویورک گفت هرچند آنان از این پیروزی احساس غرور و خوش‌بینی دارند، اما تأکید می‌کنند که حمایت‌شان از ممدانی مشروط به پایبندی او به ارزش‌ها و وعده‌هایی است که در جریان رقابت انتخاباتی مطرح کرده بود.

یکی از فعالان اجتماعی مسلمان در این باره گفت: ما از صمیم قلب از آقای ممدانی حمایت کردیم و از پیروزی او خوشحالیم، اما این پایان کار نیست. او باید پاسخ‌گو باشد و بر اصولی که با آن‌ها انتخاب شد، پای بفشارد؛ از جمله دفاع از فلسطین، مقابله با اسلام‌هراسی و ایستادگی در برابر نیروهای راست افراطی در سیاست آمریکا.

بسیاری از مسلمانان نیویورکی بر این باورند که ممدانی باید نشان دهد موفقیت سیاسی‌اش به معنای فاصله گرفتن از هویت اسلامی یا اصول عدالت‌خواهانه‌اش نیست.

در همین راستا، یکی از مسلمانان شهر تصریح کرد: ما سیاستمداران را نمی‌پرستیم. آن‌ها خدمتگزار مردم‌اند. اگر وعده‌هایشان را فراموش کنند، ما هم از حمایت خود دست می‌کشیم.

شماری از مصاحبه‌شوندگان تأکید کردند که جامعه مسلمانان آمریکا دیگر حاضر نیست بدون مطالبه‌گری، رأی خود را به جریان‌های سیاسی بسپارد. آنان می‌گویند حمایت گسترده از ممدانی، واکنشی آگاهانه به فضای اسلام‌هراسی، نژادپرستی و سکوت احزاب سنتی آمریکا در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین بوده است.

یکی از شهروندان مسلمان نیویورک اظهار داشت: دوران رأی دادن بدون مطالبه به سر آمده است. ما به ممدانی رأی دادیم چون انتظار داریم در برابر جنایات علیه مردم فلسطین سکوت نکند و در برابر نفوذ جریان‌های صهیونیستی در سیاست آمریکا بایستد.

خبرنگار فایوپیلرز گفت: با وجود این، برخی فعالان نیز نسبت به فشارهای سیاسی و رسانه‌ای که ممکن است ممدانی را به تعدیل مواضعش وادارد، ابراز نگرانی کردند. با این حال، بیشتر مسلمانان نیویورک معتقدند که با اتحاد، نظارت و مطالبه‌گری می‌توانند مسیر تازه‌ای را برای حضور مؤثر مسلمانان در ساختار قدرت ایالات متحده رقم بزنند.

این خبرنگار در ادامه اظهار داشت: جامعه مسلمانان نیویورک ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به این تغییر تاریخی، پیام روشنی برای شهردار جدید دارد: وفاداری به عدالت، شجاعت در دفاع از فلسطین و پایبندی به اصول اسلامی، خطوط قرمز حامیان مسلمان اوست.

...............

پایان پیام