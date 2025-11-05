به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) و دفتر ایالتی آن در نیویورک پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک را «نقطه عطفی تاریخی برای حضور مسلمانان در عرصۀ سیاست آمریکا» و «پاسخی قاطع به اسلامهراسی و سیاستهای ضد فلسطینی» توصیف کردند. ممدانی، عضو مجلس ایالتی نیویورک، نخستین مسلمان است که در تاریخ این شهر به مقام شهرداری میرسد.
در بیانیهای که از سوی دفتر مرکزی شورای روابط اسلامیـآمریکایی در واشنگتن منتشر شد، آمده است: انتخاب نخستین شهردار مسلمان نیویورک، نقطهعطفی تاریخی در مشارکت سیاسی مسلمانان آمریکاست. پیروزی ممدانی در حالی رقم خورد که او آشکارا از حقوق مردم فلسطین دفاع میکرد و همزمان با موجی از نفرتپراکنی ضد اسلامی روبهرو بود. این نتیجه، پاسخی تاریخی به اسلامهراسی و نژادپرستی ضد فلسطینی در فضای سیاسی آمریکاست.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی همچنین از جوانان و دانشجویان نیویورکی که تنها یک سال پس از سرکوب اعتراضاتشان علیه نسلکشی در غزه، در این انتخابات نقش فعالی داشتند، قدردانی کرد و افزود: آنها با رأی خود به نامزد صریحاللهجهای رأی دادند که آشکارا با جنایت علیه مردم غزه مخالفت کرده و از حق اعتراض مسالمتآمیز حمایت کرده است.
در بیانیۀ پایانی CAIR تأکید شده است: صرفنظر از دیدگاههای سیاسی، همۀ آمریکاییها باید از این واقعیت خرسند باشند که کشورشان بار دیگر نشان داد مکانی است که مردم با هر نژاد و دینی میتوانند تاریخساز شوند.
ممدانی صبح امروز در سخنرانی پیروزی خود در برابر هوادارانش گفت: اگر کسی بتواند به ملتی که توسط دونالد ترامپ فریب خورده، راه شکست او را نشان دهد، آن شهر همان نیویورک است که من را به جایی که امروز هستم رساند.
