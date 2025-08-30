هشدار پژوهشگر مسلمان آمریکایی درباره جنگ دیجیتال پنهان علیه اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وسیم‌خان، پژوهشگر مسلمان آمریکایی، نسبت به آنچه «جنگ دیجیتال پنهان علیه اسلام» توصیف می‌کند، هشدار داد و از مسلمانان خواست با رویکردی هوشمندانه با تحریف‌های آنلاین از دین اسلام دفاع کنند.

وی نقش پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ در گسترش روایت‌های ضداسلامی و انتشار اطلاعات نادرست را بررسی کرده است. وسیم‌خان تأکید می‌کند که شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک به بستری برای تولید کلیشه‌های منفی درباره مسلمانان بدل شده‌اند.

او معتقد است محتوایی که حجاب را به سخره می‌گیرد یا احکام شریعت را تحریف می‌کند، اغلب در قالب سرگرمی یا نقد اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و به شکلی پنهان اسلام‌هراسی را دامن می‌زند.

این پژوهشگر مسلمان همچنین از نقش مراکز تحقیقاتی، لابی‌ها و دولت‌هایی سخن گفت که با ترویج نسخه‌های تحریف‌شده از اسلام، مفاهیمی چون جهاد، حجاب و شریعت را تضعیف می‌کنند.

وسیم‌خان به استانداردهای دوگانه غربی نیز اشاره کرد؛ جایی که خشونت گروه‌های افراطی سنی به عنوان «تروریسم اسلامی» معرفی می‌شود، اما حمله به مسلمانان و مساجد عموماً کم‌رنگ جلوه داده می‌شود.

خان معتقد است واکنش مسلمانان به اسلام‌ستیزی دیجیتال بیشتر احساسی، مقطعی و فاقد راهبرد است. او خواستار طراحی راهکارهای نظام‌مند و مبتنی بر داده شد تا مسلمانان بتوانند با استفاده از همان ابزارهای فناورانه، روایت‌های صحیح از اسلام را ارائه کنند و تحریف‌ها را به چالش بکشند.

**************

پایان پیام/ 345