به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» به نقل از مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی نوشت که حزبالله توانسته است بخش عمدهای از توانمندیهای رزمی خود را در جبهههای مختلف بازیابی کند؛ اقدامی که به گفته آنان با «تجدید جریان کمکهای مالی ایران» در ماههای اخیر همراه بوده است.
تلآویو این تحول را بازگشت به شرایط بازدارندگی پیش از تشدید بحران منطقهای دانسته و هشدار داده است که «انتظار بیپایان» دیگر گزینهای برای اسرائیل نیست. این نشانهای از احتمال گسترش عملیات نظامی در صورت عدم پیشرفت ملموس در مسیر دیپلماتیک است.
این گزارش در حالی منتشر شده که نهادهای امنیتی اسرائیل مدعیاند سرعت حمایت ایران از حزبالله پس از دورهای کاهش، دوباره افزایش یافته و این امر به حزبالله امکان داده تا سامانههای موشکی، شبکههای فرماندهی و کنترل خود را بازسازی کرده و آمادگی یگانهای نخبه، بهویژه یگان «رضوان»، را در خطوط شمالی ارتقا دهد.
در افشای دیگری، «یدیعوت آحرونوت» به نقل از مقامات تلآویو نوشت که لبنان تاکنون موفق شده ۸۰ درصد از سلاحهای حزبالله در جنوب رود لیطانی را خلع کند؛ اقدامی که اسرائیل آن را نتیجه فشارهای دیپلماتیک گسترده با مشارکت واشنگتن، پاریس و سازمان ملل میداند. با این حال، همان مقامات اذعان کردهاند که دولت لبنان قادر به تکمیل روند خلع سلاح تا پایان سال نیست، زیرا با پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی و ضعف توان دولت در مناطق حساس جنوبی مواجه است.
این ارزیابیها در شرایطی مطرح میشود که از اکتبر 2023 (مهر 1402) تاکنون، جبهه لبنان ـ اسرائیل شاهد درگیریهای پراکنده و تبادل محدود آتش بوده که زیر سقف جنگ تمامعیار باقی مانده است. در همین حال، آمریکا، فرانسه و دیگر طرفهای بینالمللی در تلاشاند تا «توافقی مرحلهای» را شکل دهند که مانع از لغزش به سوی رویارویی گسترده شود.
بر اساس روایت اسرائیلی، بازگشت توان هجومی حزبالله تهدیدی راهبردی است که تنها با دیپلماسی قابل مهار نیست؛ بهویژه با ادامه پرتاب پهپادها و موشکها به سمت مواضع نظامی در جلیل و گسترش فعالیتهای دفاعی حزبالله شمال رود لیطانی.
این هشدارها همچنین به موضوع اجرای قطعنامه 1701 مرتبط است؛ قطعنامهای که اسرائیل آن را به معنای منع حضور مسلح حزبالله در جنوب لیطانی میداند، در حالی که لبنان تأکید دارد اسرائیل خود به مفاد آن پایبند نبوده، بهویژه در زمینه خروج از مزارع شبعا، آزادی اسرا و توقف تجاوزات هوایی روزانه.
کارشناسان معتقدند اظهارات مقامات اسرائیلی بخشی از فشار سیاسی بر جامعه بینالمللی است تا روند حلوفصل پرونده مرزی لبنان سرعت گیرد و فرمول امنیتی جدیدی تحمیل شود که نیروهای حزبالله را به عمق خاک لبنان عقب براند.
