کشته شدن یک نیروی امنیتی سوریه در درگیری با عناصر حکمت الهجری در سویدا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگیری‌های جدید میان نیروهای امنیت داخلی سوریه و گروه‌های مسلح وابسته به «الحرس الوطنی» (گارد ملی) تحت رهبری شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی طایفه دروز در استان سویداء، بامداد امروز شنبه، یک نیروی امنیتی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی مطلع به «العربی الجدید» خبر دادند که فرد کشته‌شده «جمال خالد جمعه» نام داشته و اهل منطقه سهل‌الغاب در غرب حماه بوده است.

این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای «الحرس الوطنی» (گارد ملی) با خمپاره، تجمع نیروهای امنیتی سوریه را در منطقه تل حدید هدف قرار دادند.

منابع محلی اعلام کردند که از ساعات اولیه صبح، مناطق غربی سویداء شاهد درگیری‌های پراکنده میان دو طرف بود که در آن از سلاح‌های سنگین و خمپاره استفاده شده است.

محورهای تل حدید، دوار العمران، مساکن الخضر، و همچنین مناطق عری و خربة سمر از جمله نقاط درگیری بوده‌اند. شب پنج‌شنبه نیز درگیری‌های محدودی در همین مناطق گزارش شده است.

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر سوریه، دولت این کشور را به استفاده مجدد از پهپادهای نظامی در سویداء متهم کرده است؛ اتهامی که وزارت دفاع سوریه به‌طور کامل آن را رد کرده بود. این وزارتخانه تأکید کرده که به آتش‌بس اعلام‌شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵ پایبند است، هرچند گروه‌های مسلح منطقه بارها آن را نقض کرده‌اند.

.................................

پایان پیام/ 167