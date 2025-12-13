انتقاد مقام سابق واتیکان از سکولاریسم در اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاردینال گرهارد لودویگ مولر، رئیس پیشین نهاد ناظر بر مسائل اعتقادی در واتیکان، با انتقاد از تلاش‌ها برای هماهنگ کردن کلیسای کاتولیک با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی رایج در جوامع غربی، تأکید کرد این رویکرد به تضعیف جایگاه کلیسا منجر شده است.

مولر با اشاره به روند رو به گسترش سکولاریسم در اروپا گفت اتکای صرف به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدرن، نتوانسته پاسخگوی نیازهای معنوی و اجتماعی جوامع غربی باشد و در مواردی به بروز بحران‌های عمیق انجامیده است.

این مقام ارشد پیشین واتیکان همچنین به بحث‌های داخلی در کلیسای کاتولیک، به‌ویژه در آلمان، اشاره کرد و گفت برخی جریان‌ها خواهان اصلاحات گسترده در ساختار و آموزه‌های کلیسا هستند، اما تجربه نشان می‌دهد هرچه کلیسا بیشتر خود را با خواسته‌های فرهنگی روز تطبیق داده، مشارکت مؤمنان و نفوذ اجتماعی آن کاهش یافته است.

مولر با تأکید بر جایگاه شورای واتیکان دوم، آن را بخشی از سنت کلیسا دانست و تصریح کرد که این شورا نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که به تغییر اصول بنیادین کلیسا بینجامد.

