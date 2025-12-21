به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تصمیم سازمان ملل برای کاهش سهمیه‌های غذایی، نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی در این کشور افزایش یافته است.

مسئول کمک‌های انسانی در ایالت نیل سفید هشدار داد که شرایط در اردوگاه‌های آوارگان شهر «کوستی» به دلیل کمبود غذا و افزایش شمار فراریان از منطقه «هجلیج» به شدت رو به وخامت است و توانایی‌های ایالت برای مدیریت این بحران کافی نیست.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد: آوارگان در شرایط سخت بهداشتی و انسانی زندگی می‌کنند و کمبود شدید مواد غذایی به یک چالش جدی تبدیل شده است. او خواستار افزایش تلاش‌های حمایتی برای تأمین نیازهای اساسی شد.

بر اساس اعلام مقامات محلی، شمار آوارگان تازه‌وارد از هجلیج به کوستی به حدود 1700 نفر رسیده است که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. این افراد پس از سفری دشوار برای فرار از درگیری‌ها و فروپاشی شرایط معیشتی به کوستی رسیده‌اند.

در همین حال، برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که از ابتدای ماه آینده، سهمیه‌های غذایی اختصاص‌یافته به سودانی‌های در معرض خطر قحطی را به دلیل کمبود شدید منابع مالی، تا 70 درصد کاهش خواهد داد.

«روس اسمیت» مدیر بخش آمادگی و پاسخ اضطراری این برنامه گفت: این تصمیم به دلیل کمبود منابع اتخاذ شده و به طور مستقیم بر میلیون‌ها نیازمند در سودان اثر خواهد گذاشت.

سازمان ملل متحد برآورد کرده است که شمار افراد نیازمند کمک‌های انسانی در سودان در سال 2026 (1405) به حدود 33.7 میلیون نفر خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال 2025 (1404) حدود 30.4 میلیون نفر بوده است. این سازمان قصد دارد به 20.4 میلیون نفر کمک‌رسانی کند که 14.2 میلیون نفر از آنان در اولویت فوری قرار دارند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، شمار آوارگان داخلی سودان از 9.5 میلیون نفر فراتر رفته و حدود 4.34 میلیون نفر نیز به کشورهای همسایه گریخته‌اند؛ به این ترتیب مجموع آوارگان و پناهجویان سودانی به بیش از 13 میلیون نفر رسیده است.

همچنین پناهجویان سودانی در اردوگاه‌های چاد با کمبود شدید خدمات اساسی، به‌ویژه آب و غذا، دست‌وپنجه نرم می‌کنند و سازمان‌های بشردوستانه بارها از کشورهای کمک‌کننده خواسته‌اند تا حمایت‌های لازم را فراهم کنند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در ایالت‌های کردفان و دارفور شدت گرفته است. نیروهای واکنش سریع، کنترل پنج ایالت دارفور در غرب کشور ـ به جز بخش‌هایی از شمال دارفور ـ را در دست دارند، در حالی که ارتش بر بیشتر ایالت‌های دیگر از جمله پایتخت مسلط است.

