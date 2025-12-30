اوجالان: ترکیه توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه را تسهیل کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پکک) که از 26 سال پیش در زندان به سر میبرد، در پیامی خواستار آن شد که ترکیه نقش تسهیلکننده و سازندهای در روند دستیابی به توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) ایفا کند.
اوجالان در پیام خود تأکید کرد: «ضروری است ترکیه در این روند نقشی مبتنی بر گفتوگو ایفا کند؛ این امر برای صلح منطقهای و تقویت آرامش داخلی ترکیه اهمیت بالایی دارد.»
وزارت دفاع ترکیه پنجشنبه گذشته اعلام کرد که حملات نیروهای دموکراتیک به وحدت و ثبات سوریه آسیب میزند و روند تفاهمات موجود را مختل میکند. این وزارتخانه تأکید کرد که ترکیه همچنان همکاری نزدیک خود با دولت سوریه را ادامه میدهد و بر اصل «یک کشور و یک ارتش» پایبند است.
ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردارند و بخشهای وسیعی از شمال شرق سوریه را در اختیار دارند، یک سازمان تروریستی میداند و هشدار داده است که در صورت عدم پایبندی این گروه به توافقات، ممکن است به اقدام نظامی دست بزند.
ادغام نیروهای دموکراتیک در ساختار ملی سوریه میتواند بزرگترین شکاف باقیمانده در کشور را پایان دهد. اما عدم تحقق این امر خطر بروز درگیریهای مسلحانه جدید را به همراه دارد؛ درگیریهایی که میتواند مانع خروج سوریه از جنگ 14 ساله شود و حتی به دخالت نظامی ترکیه منجر گردد.
در همین حال، دو طرف یکدیگر را به تعلل و سوءنیت متهم میکنند. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز حاضر به چشمپوشی از خودمختاری بهدستآمده نیستند؛ خودمختاریای که در جریان همکاری با آمریکا در جنگ علیه داعش به دست آوردند و به آنها امکان کنترل زندانهای داعش و منابع نفتی فراوان را داده است.
