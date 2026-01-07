انتقاد مقام پیشین پاکستانی از تبعیض قومی و فرهنگی طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات استان بلوچستان کشور پاکستان، روز چهارشنبه ۱۷ دی، در واکنشی انتقادی نوشت که تخریب تندیسهای دوهزارساله بودای استان بامیان افغانستان به دلیل پیوند آن با میراث هزارهها انجام شد، در حالی که بناهای مرتبط با چهرههای پشتون مورد بازسازی و حمایت قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به بازسازی خانه احمدشاه ابدالی و برنامه مرمت بنای میرویس هوتکی، تأکید کرد که در مقابل، آرامگاه احمدشاه مسعود بدون حفاظت رها شده است.
اچکزی این رویکرد را نشانهای از تبعیض قومی در سیاست فرهنگی طالبان دانست.
این اظهارات همزمان با گشایش خانه تاریخی احمدشاه ابدالی در استان قندهار افغانستان پس از ۱۷ ماه مرمت مطرح شده است.
تخریب تندیسهای بودای استان بامیان افغانستان در سال ۲۰۰۱، که واکنش جهانی را برانگیخت، همچنان یکی از جنجالیترین پروندههای نابودی میراث فرهنگی کشور افغانستان بهشمار میرود.
