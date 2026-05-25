به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لسآنجلستایمز Los Angeles Times در گزارشی به وضعیت مسلمانان آمریکایی پرداخت که در سایه جنگ علیه ایران و تنشهای منطقهای، خود را برای سفر حج آماده میکنند. این گزارش میگوید بسیاری از مسلمانان آمریکا با وجود اختلالهای احتمالی سفر و هشدارهای رسمی واشنگتن، همچنان بر انجام این فریضه دینی اصرار دارند.
فیصل رشید و همسرش از شهر پاسادینا در ایالت کالیفرنیا از جمله زائرانی هستند که پس از ماهها تلاش موفق شدند سهمیه حج دریافت کنند. رشید میگوید لحظه دریافت تأییدیه سفر چنان احساسی بود که او و همسرش اشک ریختند. به گفته وی، مسلمانان از کودکی میآموزند که حج سفری دشوار و نیازمند صبر و تحمل جسمی و روحی است و این سفر تنها نصیب کسانی میشود که «خدا آنها را دعوت کند.»
گزارش لسآنجلس تایمز میافزاید با آغاز جنگ علیه ایران و گسترش درگیریها در منطقه، نگرانی درباره امنیت سفرهای حج افزایش یافت. سفارت آمریکا در ریاض نیز در ماه آوریل از شهروندان آمریکایی خواست درباره شرکت در حج تجدیدنظر کنند و دلیل آن را وضعیت امنیتی و اختلالهای مقطعی در سفر عنوان کرد.
احمد سفیان، جراح مسلمان ساکن میشیگان، به این روزنامه گفته است نگران اختلال در پروازهای بازگشت از عربستان است؛ زیرا بخشی از مسیر سفر او از کشورهای حاشیه خلیج فارس میگذرد که درگیر پیامدهای جنگ بودهاند. با این حال، او تأکید کرده است که «ایمان چیزی است که ما را به پیش میراند» و حج «فراتر از سیاست و درگیری» است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است بسیاری از مسلمانان، حج را فرصتی برای پاک شدن از گناهان و آغاز دوباره زندگی میدانند. نورالعین شاهد، پزشک متخصص مغز و اعصاب در ایالت تگزاس، گفته است با وجود نگرانی از ناامنیهای منطقه، سفر حج خود را لغو نکرده و معتقد است اگر خدا او را به این سفر دعوت کرده باشد، از او محافظت خواهد کرد. وی همچنین گفته است حج برای مسلمانان نوعی «تولد دوباره» به شمار میرود.
لسآنجلس تایمز همچنین به دشواریهای مالی و اجرایی سفر حج اشاره کرده و نوشته است بسیاری از مسلمانان سالها برای این سفر پسانداز میکنند و در انتظار دریافت مجوز میمانند. افزایش قیمت سوخت و بیثباتی ناشی از جنگ نیز هزینهها و نگرانیها را بیشتر کرده است.
این گزارش در پایان به حالوهوای معنوی زائران پیش از سفر پرداخته و نوشته است فیصل رشید و همسرش علاوه بر آمادگی جسمی، تلاش کردهاند از نظر معنوی نیز خود را آماده کنند. آنها از اطرافیان خود درخواست دعا گرفتهاند و معتقدند زائر باید بدون کینه، اضطراب و وابستگی به مسائل دنیوی وارد سفر حج شود.
