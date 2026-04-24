به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در پستی نوشت: برای یک سفر رسمی وارد اسلامآباد پایتخت پاکستان شدیم. در این سفر دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، با مقامهای عالیرتبه پاکستانی در رابطه با تلاشهای میانجیگرانه و مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد.
هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامهریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس میشود.
.
................
پایان پیام
نظر شما