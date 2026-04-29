به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از شهروندان صربستان در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقه موسیقی «یوروویژن» مقابل ساختمان شبکه دولتی «آر.تی.اس» (رادیو و تلویزیون صربستان) در شهر بلگراد، پایتخت این کشور، تجمع کردند و خواستار عدم پخش این برنامه شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تأکید کردند که مشارکت این رژیم در چنین رویداد فرهنگی، با اصول اعلام‌شده این مسابقه در تضاد است.

یکی از برگزارکنندگان این تجمع اعلام کرد: «یوروویژن بدون اسرائیل به معنای دفاع از ارزش‌هایی است که این رویداد ادعای نمایندگی آن‌ها را دارد.»

قرار است این دوره از مسابقات یوروویژن با حضور نمایندگانی از ۳۵ کشور، از ۱۲ تا ۱۶ مه (اردیبهشت‌ماه) در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار شود. کشور صربستان نیز با گروه متال «لاوینا» در این رقابت‌ها شرکت دارد. این در حالی است که برگزارکنندگان یوروویژن همواره بر «غیرسیاسی» بودن این رویداد تأکید می‌کنند، اما پیش‌تر در سال ۲۰۲۲، روسیه را به دلیل عملیات نظامی در اوکراین از این مسابقه کنار گذاشته بودند!

مخالفت با حضور رژیم صهیونیستی در یوروویژن محدود به صربستان نیست و پیش از این نیز شهروندان کشورهایی چون اسلوونی، ایرلند، اسپانیا، ایسلند و هلند دست به تظاهرات مشابه زده‌اند. همچنین شبکه دولتی اسلوونی اعلام کرده است که از پخش این مسابقه خودداری کرده و به‌جای آن برنامه‌ای با محوریت فلسطین پخش خواهد کرد؛ اقدامی که در اعتراض به حضور اسرائیل در این رقابت‌ها صورت گرفته است.

