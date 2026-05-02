به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار پس از دیدار با مقامهای محلی استان هلمند افغانستان، از آمادگی ایران برای گسترش همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری در این استان خبر داده است.
به گزارش خبرنگار ما، مقام ایرانی در جریان این سفر اظهار داشت که تهران قصد دارد با تسهیل روندهای تجاری و ایجاد بسترهای حقوقی و مالی مناسب، زمینه سرمایهگذاریهای مشترک میان ایران و افغانستان را بهویژه در جنوب این کشور فراهم کند.
در این دیدار، محور اصلی رایزنیها بر استخراج و فرآوری سنگهای نیمهقیمتی، بهرهبرداری از مواد خام معدنی و توسعه صنایع تولید پنبه متمرکز بوده است. به باور کارشناسان، استان هلمند افغانستان از ظرفیتهای طبیعی قابل توجهی در این زمینه برخوردار است و میتواند با جذب سرمایهگذاریهای خارجی، نقش مهمی در رشد اقتصادی افغانستان ایفا کند.
سرکنسول ایران همچنین تأکید کرده است که هدف این همکاریها تقویت پیوندهای اقتصادی میان استان هلمند و استانهای مرزی ایران، بهویژه سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، است؛ مناطقی که نزدیکی جغرافیایی و زیرساختهای تجاری آنها میتواند مسیر تازهای برای تبادل کالا و توسعه صنایع مرتبط فراهم آورد.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، گسترش همکاریها میان کابل و تهران در زمینههای معدنی و کشاورزی میتواند زمینه ایجاد صنایع تبدیلی محلی، افزایش ارزش افزوده محصولات و بهبود فرصتهای اشتغال در هلمند را مهیا سازد. افزون بر آن، این همکاریها در صورت تحقق، میتواند مسیر صادرات کالاهای تولیدی هلمند را به بازارهای منطقهای و همسایگان جنوبی افغانستان هموار نماید.
در ماههای اخیر، مقامهای ایران و افغانستان چندین بار بر اهمیت تقویت تجارت مرزی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی مشترک تأکید کردهاند. اعلام آمادگی اخیر ایران برای حضور فعالتر در پروژههای اقتصادی هلمند میتواند گام تازهای در مسیر توسعه پایدار و تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور تلقی شود.
.....................
پایان پیام/
نظر شما