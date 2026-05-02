به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی نماز جمعه، به بررسی تحولات سیاسی عراق و منطقه پرداخت و با اشاره به روند انتخاب نخستوزیر جدید عراق، تحولات بینالمللی و اوضاع منطقه، تحلیلی انتقادی از شرایط کنونی ارائه کرد.
وی با اشاره به انتخاب نامزد نخستوزیری عراق و مأمور شدن وی از سوی رئیسجمهور برای تشکیل کابینه، بیان داشت: این موضوع طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشته و موجی از مخالفتها، انتقادها و اتهامات علیه نامزد معرفیشده مطرح شده است؛ اتهاماتی از جمله قرار داشتن در فهرست تحریمهای آمریکا و ارتباط با برخی پروندههای اقتصادی.
امام جمعه بغداد در ادامه به آنچه «تناقض در مواضع آمریکا» خواند اشاره کرد و افزود: برخلاف این فضاسازیها، سفارت آمریکا به نامزد نخستوزیری تبریک گفت و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در تماس تلفنی با وی، ضمن اعلام حمایت، او را برای سفر به واشنگتن پس از تشکیل دولت دعوت کرد.
آیتالله موسوی این رفتار را نشانه «بیثباتی و نوسان در سیاست آمریکا» دانست و گفت: رفتار ترامپ به گونهای است که ممکن است فردی را در زمانی کوتاه تحریم و سپس از او حمایت کند.
وی در عین حال تأکید کرد که درباره صحت یا نادرستی اتهامات مطرحشده علیه نخستوزیر جدید عراق، قضاوت قطعی ندارد و خواستار پرهیز از شتابزدگی در داوریها شد. او با استناد به یک اصل شرعی مبنی بر ضرورت شنیدن سخنان هر دو طرف پیش از صدور حکم، اعلام کرد که در ارزیابی شخصیت نامزد نخستوزیری، موضعی بیطرفانه دارد.
امام جمعه بغداد با بیان اینکه مشکل اصلی نه شخص نامزد، بلکه شیوه انتخاب اوست، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا معیارهای لازم برای تصدی این مسئولیت در وی وجود دارد یا خیر؛ بهویژه آنکه بسیاری از رقابتها برای دستیابی به این منصب، با انگیزههای شخصی صورت میگیرد.
وی افزود: برخی از افرادی که برای این جایگاه رقابت میکنند، حتی توانایی اداره یک وزارتخانه را ندارند، چه برسد به اداره دولت.
آیتالله موسوی همچنین با اشاره به پیشینه اقتصادی نامزد معرفیشده گفت: سوابق وی عمدتاً در حوزه تجارت بوده و سابقه شناختهشدهای در عرصه مدیریت سیاسی یا اجرایی ندارد.
وی پرسید: آیا یک تاجر، هرچقدر هم سالم و موفق باشد، میتواند در شرایط پیچیده بینالمللی، یک کشور را اداره کند؟
وی هشدار داد: انتخاب چهرهای فاقد تجربه سیاسی، میتواند زمینه نفوذ و هدایت دولت از سوی جریانهای قدرت در داخل و خارج عراق را فراهم کند و تجربههای گذشته نیز نتایج نامطلوب چنین روندی را نشان داده است.
آیتالله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، از شکلگیری «نگرش اشرافی» در میان برخی سیاستمداران عراقی انتقاد کرد و ابراز داشت: بسیاری از این افراد از طبقات ساده جامعه برخاستهاند، اما پس از رسیدن به قدرت، گرفتار نگاه طبقاتی مبتنی بر ثروت و نفوذ شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه «فقر، عیب نیست بلکه گاه مایه افتخار است»، افزود: مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که مسئولان از واقعیتهای اجتماعی و مشکلات مردم فاصله میگیرند.
وی همچنین تصریح کرد: حکومت تاجران بر ملتها، در بسیاری از تجربههای جهانی، به فساد و انحراف انجامیده است.
امام جمعه بغداد با انتقاد از کمتوجهی مسئولان به مشکلات اقشار محروم، خاطرنشان کرد: برخی مدیران حتی شناخت درستی از وضعیت مناطق فقیرنشین ندارند و همین مسئله موجب فاصله گرفتن آنان از مطالبات واقعی مردم شده است.
وی در ادامه خواستار برخوردی آگاهانه و به دور از هیجان با تحولات سیاسی شد و تأکید کرد: نقد عملکردها باید منطقی، علمی و آرام باشد، نه مبتنی بر توهین و تخریب.
آیتالله موسوی همچنین نظام سیاسی مبتنی بر سهمیهبندی حزبی در عراق را عامل پیچیدگی روند تشکیل دولت دانست و بیان داشت: تقسیم وزارتخانهها میان جریانهای سیاسی، قدرت تصمیمگیری مستقل را از نخستوزیر سلب میکند، اما در عین حال مردم میتوانند با آگاهی و مطالبهگری، در اصلاح مسیر نقشآفرینی کنند.
وی در بخش دیگری از خطبهها، به تحولات منطقهای و افزایش تنشهای بینالمللی بهویژه در منطقه و تنگه هرمز اشاره کرد و هشدار داد: جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته که میتواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، با تمجید از بیانیه رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، تأکید کرد: این بیانیه فراتر از مسائل منطقهای، حاوی پیامهایی راهبردی درباره آینده نظم جهانی است؛ بهویژه آنکه اقتصاد جهان به گذرگاههای حیاتی مانند تنگه هرمز وابسته است.
وی افزود: هرگونه تنش یا بسته شدن این گذرگاهها، اقتصاد جهانی را در معرض فروپاشی قرار میدهد. او تحرکات نظامی و جابهجایی نیروها در منطقه را نشانه تغییر آشکار در موازنه قدرت و آغاز مرحلهای جدید از بازآرایی نظم منطقهای و جهانی دانست.
این استاد حوزه علمیه نجف تصریح کرد: بیانیه رهبر انقلاب، علاوه بر تأکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، احتمال بازگشایی مسیرهای دریایی برای همه کشورها را پس از ایجاد توازن جدید و خروج نیروهای خارجی مطرح کرده است.
وی این مواضع را نشانه سطح بالایی از اعتماد به نفس و برنامهریزی راهبردی دانست و در مقابل، از ضعف نگاه برخی رهبران سیاسی منطقه انتقاد کرد و گفت: منطقه ممکن است در دوره پیشرو شاهد تغییرات بنیادین در نقشه سیاسی خود باشد.
امام جمعه بغداد تأکید کرد: راهحل مشکلات تنها در پیگیری رقابتهای سیاسی نخبگان خلاصه نمیشود، بلکه در شکلگیری ملتی آگاه، مقتدر و دارای اراده مستقل نهفته است.
وی با طرح این پرسش که «چه چیزی مانع تبدیل شدن عراق به یک قدرت بزرگ شده است؟» گفت: عراق از ظرفیتهای انسانی و اقتصادی فراوانی برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای ساخت آیندهای بهتر، مشابه برخی کشورهای موفق منطقه، بهره گرفت.
آیتالله موسوی در پایان خاطرنشان کرد: تغییر واقعی از آگاهی و اراده ملتها آغاز میشود، نه صرفاً از رقابت و کشمکش سیاستمداران.
