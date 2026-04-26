رسانۀ صهیونیستی: اسرائیل توان مقابله با حزب الله را ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم از ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله مؤثر با حزب‌الله لبنان پرده برداشت و اعلام کرد که تل‌آویو به‌دلیل ضعف عملیاتی، ناچار به پذیرش آتش‌بس شده است.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی گزارش داد که از میان بردن حزب‌الله از طریق اقدام نظامی، در شرایط کنونی «غیرواقعی» است و ارتش این رژیم توان مدیریت یک جنگ فرسایشی طولانی را ندارد.

بر اساس این گزارش، هیچ دستور عملی برای نابودی حزب‌الله صادر نشده و حتی مقامات نظامی اذعان دارند که هیچ ابزار نظامی مؤثری برای توقف کامل شلیک موشک‌ها وجود ندارد. به گفته این منابع، عملیات‌های کنونی شاید صرفاً به فرسایش محدود حزب‌الله منجر می‌شود و توان فلج کردن آن را ندارد.

این گزارش همچنین به فرسودگی شدید عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند؛ وضعیتی که در نتیجه تعدد جبهه‌ها و اتکای گسترده به نیروهای ذخیره به‌وجود آمده و توان رزمی این رژیم را به‌طور محسوسی کاهش داده است.

به نوشته این روزنامه، اجرای یک عملیات قاطع علیه حزب‌الله مستلزم «افزایش عظیم نیروها» است که در شرایط فعلی برای ارتش رژیم صهیونیستی امکان‌پذیر نیست. از همین رو، گزینه آتش‌بس نه‌تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه یک «ضرورت عملیاتی» برای کاهش فشار بر ارتش تلقی می‌شود.

در ادامه این تحلیل آمده است که رژیم صهیونیستی عملاً از راهبرد «پیروزی نظامی» عقب‌نشینی کرده و به سمت مدیریت یک جنگ فرسایشی طولانی‌مدت حرکت کرده است؛ راهبردی که صرفاً به مهار نسبی تهدیدها برای این رژیم محدود می‌شود و نه از بین رفتن حزب‌الله.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که حزب‌الله شکست نخورده و هم‌زمان هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی جنگ برای رژیم صهیونیستی افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که حتی در آمریکا و اروپا نیز فشارها برای محدودسازی حمایت‌ها از این رژیم رو به افزایش است.

